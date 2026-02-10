В Лос-Анджелесе почти каждый третий армянин участвует в программе здравоохранения на 30 млрд долларов

Анализ The Center Square показал, что армяноязычные жители округа Лос-Анджелес используют программу In-Home Supportive Services (IHSS) примерно в семь раз чаще, чем их доля в населении. Это привлекло внимание к возможным случаям мошенничества на фоне продолжающегося спора между администратором Министерства здравоохранения и социальных служб США доктором Мехметом Озом и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Эксперты по борьбе с мошенничеством считают, что данные программы могут указывать на существование организованных схем, в которых участники якобы получают откаты и переводят крупные суммы за границу.

По данным переписи США, армяне составляют лишь 2,1% населения округа, но среди 303 269 получателей IHSS армяноязычные — почти 15%. Ни одна другая этническая группа не использует программу так активно: следующая по уровню участия группа в два раза меньше.

Программа IHSS Калифорнии создана для помощи пожилым и маломобильным людям дома, напоминает The Center Square. Государство оплачивает работу «поставщиков услуг», чаще всего родственников, которые помогают с уборкой, готовкой, стиркой и покупками. Средняя зарплата 799 379 поставщиков составляет более 2 000 долларов в месяц, или более 24 000 долларов в год.

Если считать, что армяноязычные — это армяне, получается, что каждый седьмой армянин Лос-Анджелеса получает помощь IHSS, а почти четверть всех армян округа зарегистрированы как получатели программы для пожилых или инвалидов с низким доходом. Всего 16 783 армяноязычных поставщика услуг участвуют в программе IHSS, из-за чего почти треть всех армян округа вовлечена в неё. Бюджет программы составляет около 30 млрд долларов в год, половина из которых — федеральные средства.

Хэйвуд Талков, эксперт по борьбе с мошенничеством отмечает, что схемы чаще концентрируются в отдельных этнических сообществах, где есть общие язык и семейные связи, которые можно использовать. При этом он подчеркнул, что большинство людей в сообществе не вовлечены в мошенничество.

Ранее администратор Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, заявил о масштабных злоупотреблениях в системе здравоохранения округа Лос-Анджелес. По его словам, в регионе действует «русско-армянская мафия», занимающаяся хищением средств налогоплательщиков в сфере здравоохранения.

Администрация губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в свою очередь, направила официальную жалобу в Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) в связи с высказываниями администратора Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) доктора Мехмета Оза о предполагаемом мошенничестве в сфере здравоохранения в Лос-Анджелесе.

В письме, адресованном Управлению по гражданским правам HHS, офис губернатора указывает, что 27 января доктор Оз опубликовал видео на официальной странице CMS в социальной сети, в котором, по утверждению властей Калифорнии, прозвучали «необоснованные и расово окрашенные обвинения» в адрес армянской общины Лос-Анджелеса.