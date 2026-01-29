Офис губернатора Калифорнии подал жалобу в HHS после заявлений главы CMS о «русско-армянской мафии» в Лос-Анджелесе

Администрация губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома направила официальную жалобу в Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) в связи с высказываниями администратора Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) доктора Мехмета Оза о предполагаемом мошенничестве в сфере здравоохранения в Лос-Анджелесе.

В письме, адресованном Управлению по гражданским правам HHS, офис губернатора указывает, что 27 января доктор Оз опубликовал видео на официальной странице CMS в социальной сети, в котором, по утверждению властей Калифорнии, прозвучали «необоснованные и расово окрашенные обвинения» в адрес армянской общины Лос-Анджелеса.

В документе отмечается, что глава CMS связывал использование «русско-армянской» письменности и языка на вывесках в одном из районов города с предполагаемой принадлежностью к мафиозным структурам. В частности, в письме говорится:

«Доктор Оз допустил необоснованные и расово окрашенные заявления, направленные против армянской общины в Лос-Анджелесе, включая утверждения о том, что использование “русско-армянской” письменности и языка на публичных вывесках является признаком связи с мафией».

По мнению офиса губернатора, подобные публичные заявления со стороны руководителя федерального ведомства, отвечающего за администрирование ключевых программ здравоохранения, “создают риск дискриминации и могут отпугнуть представителей затронутых сообществ от участия в программах Medicare и Medicaid”.

В письме подчеркивается, что высказывания доктора Оза «отражают дискриминационную предвзятость» и могут повлиять на характер и объективность расследований предполагаемого мошенничества. Дополнительную обеспокоенность, как отмечают власти Калифорнии, вызывает тот факт, что комментарии исходили от «высшего должностного лица CMS».

Офис губернатора также указывает на уже зафиксированные последствия. Согласно письму, одно из предприятий — популярная пекарня, упомянутая в контексте видео, — сообщило о падении продаж примерно на 30 процентов после публикации заявления главы CMS.

В связи с этим администрация губернатора Ньюсома подала официальную жалобу о возможном нарушении раздела VI Закона о гражданских правах США 1964 года, который запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения в любых программах и видах деятельности, получающих федеральное финансирование.

«Ни одно лицо в Соединённых Штатах не может быть исключено из участия в таких программах, лишено их преимуществ или подвергнуто дискриминации по указанным основаниям», — говорится в обращении со ссылкой на федеральное законодательство.

Офис губернатора призвал HHS провести расследование и принять корректирующие меры в случае подтверждения возможных нарушений.

Ранее доктор Оз заявлял о масштабном мошенничестве в сфере хосписной и домашней медицинской помощи в Лос-Анджелесе, оценивая возможный ущерб в миллиарды долларов и указывая на участие организованных преступных групп. Эти заявления вызвали резонанс и критику со стороны представителей местных властей и общественных организаций.

Согласно последним исследованиям «Славянского Сакраменто», в Калифорнии проживает как минимум 249 132 армян и 364 909 человек, считающих себя русскими.

