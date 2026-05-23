В США ужесточили правила получения грин-карты: большинство заявителей должны выезжать из страны

Служба гражданства и иммиграции США (U.S. Citizenship and Immigration Services) объявила о новой политике, которая существенно меняет порядок получения грин-карты для иностранцев, находящихся в стране по временным визам.

Согласно обновлённым правилам, большинство заявителей на постоянное место жительства теперь должны подавать документы за пределами США — через консульства и посольства. Возможность оформить статус внутри страны сохраняется только в «исключительных обстоятельствах».

Фактически это означает, что иностранцы, находящиеся в США по студенческим, туристическим или рабочим визам, в большинстве случаев будут обязаны покинуть страну для завершения иммиграционного процесса.

В USCIS заявили, что цель изменений — вернуть систему к «первоначальному замыслу закона» и снизить нагрузку на миграционные службы, а также сократить количество случаев, когда заявители остаются в стране после отказа в статусе.

По данным ведомства, новая политика также должна разгрузить систему и ускорить обработку других категорий заявлений, включая натурализацию, визы для жертв преступлений и дела, связанные с гуманитарной защитой.

Решение уже вызвало активные дискуссии: критики считают, что оно усложнит процесс получения грин-карты для семей, студентов и квалифицированных специалистов, а также может привести к вынужденным выездам из страны на длительное время.