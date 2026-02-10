В канадской провинции Британская Колумбия произошла массовая стрельба, в результате которой погибли не менее 10 человек, еще более двух десятков получили ранения. Трагедия произошла 10 февраля в населенном пункте Тамблер-Ридж.

По данным полиции, нападение началось в средней школе Tumbler Ridge Secondary School. Большинство погибших находились на территории учебного заведения. Позднее тела еще нескольких жертв были обнаружены по другому адресу в этом же районе. Среди погибших — предполагаемый стрелок.

Власти сообщают, что ранения получили от 25 до 27 человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Мотивы нападения пока не установлены, ведется расследование.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби назвал произошедшее «невообразимой трагедией» и выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что он «опустошен» случившимся и скорбит вместе с жителями общины, чьи жизни были «безвозвратно изменены».

Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия. Жителям рекомендовано избегать района инцидента. В школе и соседних учреждениях временно отменены занятия.

Это одно из самых трагических происшествий подобного рода в истории региона. В стране объявлены траурные мероприятия в память о погибших.