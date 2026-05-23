Посольство США в Киеве предупредило о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие дни

Посольство США в Киеве выпустило срочное предупреждение о возможной значительной воздушной атаке по территории Украины, которая может произойти в течение ближайших нескольких дней.

В заявлении говорится, что гражданам США рекомендуется заранее определить ближайшие укрытия, установить приложения оповещения о воздушной тревоге и быть готовыми немедленно укрываться при объявлении сигнала тревоги. Также советуется иметь запас воды, еды и необходимых лекарств, а в случае чрезвычайной ситуации следовать инструкциям украинских служб.

Одновременно украинские власти со ссылкой на американские и европейские спецслужбы сообщили о признаках подготовки комбинированного удара по территории страны, включая Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фиксируются данные разведки о возможном применении различных видов вооружений, включая ракеты средней дальности. Он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать укрытия.

По словам Зеленского, Украина также обращает внимание международных партнёров на необходимость более жёсткой превентивной реакции на действия России, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны. Он подчеркнул, что продолжается усиление системы противовоздушной обороны и подготовка к возможным ударам.

Власти Украины призывают население сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и в случае тревоги немедленно направляться в укрытия.