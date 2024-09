ФБР ведет расследование попытки покушения на Дональда Трампа во Флориде. Бывший президент не пострадал, подозреваемый задержан.

Дональд Трамп цел и невредим после стрельбы, которая произошла в воскресенье, 15 сентября, на территории его гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, Флорида. «Я хотел бы поблагодарить всех за беспокойство и добрые пожелания – это был действительно интересный день!», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.



Как сообщает Reuters, бывший президент вскоре после инцидента направил электронное письмо своим соратникам: «неподалеку от меня прозвучали выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я бы хотел, чтобы вы сначала услышали это: Я В БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВ!».



Около 13:30 воскресенья агенты Секретной службы открыли стрельбу по неизвестному человеку с автоматом АК-47, замеченному в кустах на поле для гольфа Trump International в городе Уэст-Палм-Бич, Флорида.

Вскоре после появления информации о произошедшем ФБР сообщило, что ведет расследование инцидента, который был квалифицирован как покушение на убийство бывшего президента Дональда Трампа.

Новая попытка покушения произошла спустя два месяца после стрельбы 13 июля на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании: бывший президент получил ранение уха, один человек погиб и двое были ранены. Произошедшее привело к отставке главы Секретной службы и временном отстранении по крайней мере пяти агентов этого подразделения, отвечающего за охрану высших должностных лиц в стране.

На пресс-конференции в воскресенье шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу сказал, что стрелок находился на расстоянии 274–457 метров (300–500 ярдов) от бывшего президента, когда его заметили.

Агенты Секретной службы открыли огонь, после чего подозреваемый бросил оружие и попытался скрыться. Подозреваемый сел в автомобиль, однако свидетели сумели заметить его номерной знак, который был передан правоохранителям. Машину вскоре остановили, а подозреваемого задержали.

Как сообщил шериф, вместе с автоматом типа АК-47 с оптическим прицелом на месте происшествия были найдены два тактических рюкзака с керамической плиткой внутри и видеокамера GoPro.

СМИ, в том числе The Associated Press, The New York Times и Fox News Channel, идентифицировали подозреваемого как 58-летнего Райана Уэсли Раута (Ryan Wesley Routh) из Гавайев, ссылаясь на неназванных сотрудников правоохранительных органов.

Агентству Reuters не удалось проверить эти сообщения. Представителям СМИ не удалось с ним связаться. Официально имя задержанного не сообщается.

Президент США Джо Байден прокомментировал произошедшее: «Меня проинформировали, что федеральные правоохранительные органы приступили сегодня к расследованию того, что они квалифицировали как попытку покушения на бывшего президента Трампа. Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения. Я рад, что бывший президент не пострадал».

«По мере того, как правоохранительные органы собирают больше подробностей о случившемся, ведется активное расследование. Как я уже неоднократно говорил, в нашей стране нет должно быть места политическому насилию или какому-либо насилию, и я поручил своей команде продолжать следить за тем, чтобы Секретная служба располагала всеми ресурсами, возможностями и защитными средствами, необходимыми для обеспечения дальнейшей безопасности бывшего президента», – говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Байдена.

Вице-президент США Камала Харрис, соперница Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, сообщила, что глубоко встревожена возможной попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа.

Она добавила, что ее администрация обеспечит все необходимые ресурсы для Секретной службы, занимающейся обеспечением безопасности руководства страны и бывших президентов.