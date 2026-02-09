Факторы, которые могут повлиять на промежуточные выборы: законы, ограничивающие доступ к голосованию, и оспаривание контроля штатов над выборами

По мере приближения промежуточных выборов 2026 года Департамент юстиции потребовал от почти всех штатов и округа Колумбия предоставить документы, связанные с выборами, включая полные списки избирателей по всему штату, а в некоторых случаях — бюллетени с предыдущих выборов или доступ к оборудованию для голосования. Федеральное правительство подало в суд на более чем 20 штатов и округ Колумбия за отказ выполнить эти требования, что вызвало опасения по поводу чрезмерного вмешательства федеральных властей в конституционную роль штатов в проведении выборов.

Эти запросы касаются крайне конфиденциальной личной информации и вызывают серьезные опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных. В то же время Конгресс продвигает избирательное законодательство, которое ужесточит требования к идентификации избирателей, обяжет проводить чистку списков избирателей и ограничит голосование по почте. Эксперты предупреждают, что в совокупности эти действия могут повлиять на то, кто сможет голосовать, и увеличить количество споров по поводу результатов выборов.

На еженедельном брифинге ACoM 6 февраля спикеры рассмотрели, как эти события могут стать неожиданными факторами на промежуточных выборах и как на них реагируют штаты и суды.

«Президент пытается продемонстрировать власть, которой у него на самом деле нет»

«Наиболее заметные сбои сейчас исходят от федерального правительства и от исполнительной ветви власти. И, по-моему, у них есть общая тема — президент пытается продемонстрировать власть, которой у него на самом деле нет», — заявил Джастин Левитт, профессор права, юридическая школа Лойолы (LMU); бывший старший советник Белого дома по вопросам демократии и избирательных прав; бывший сотрудник отдела по гражданским правам Министерства юстиции США. «Мы, к сожалению, уже привыкли говорить о том, чего президент не может делать, а затем наблюдать, как он делает часть из этого. И это “не может” в данном контексте — юридическое “не может”».

«Если говорить о текущей работе судов, это во многом позитивная история. Речь идет о высокой степени готовности таких организаций, как наша, тесном сотрудничестве между партнерами и судах, которые признают пределы исполнительной власти в сфере выборов», — сказала Даниэль Лэнг, вице-президент по избирательным правам и верховенству права, Campaign Legal Center; адъюнкт-профессор права и ведущий американский юрист по вопросам избирательных прав.

«В целом у многих может складываться негативное впечатление о реакции судов на злоупотребления властью. Однако в вопросах, связанных с выборами, ситуация иная… Показателен пример дела об исполнительном указе: в марте прошлого года президент издал обширный указ, пытаясь взять под контроль отдельные аспекты федеральных выборов, вмешиваясь в работу федеральных агентств и оказывая давление на штаты с целью изменить их избирательные процедуры. В результате судебных решений и сопротивления со стороны штатов этот указ фактически не был реализован», — рассказала она.

«Я представляю несколько организаций, включая Лигу объединенных латиноамериканских граждан, Secure Families Initiative и Ассоциацию студентов Аризоны. Мы первыми подали иск против этого указа; вскоре к делу присоединились другие организации и штаты. Мы добились предварительного судебного запрета в отношении ключевого требования указа — попытки обязать Комиссию по содействию выборам изменить федеральную форму регистрации избирателей. Эта форма была создана Законом о национальной регистрации избирателей 1993 года как резервный механизм. Хотя большинство штатов используют собственные формы, федеральная форма играет важную роль в штатах с ограниченным доступом к голосованию и для организаций, работающих на национальном уровне. Она также имеет ключевое значение для сообществ, не говорящих по-английски, поскольку позволяет предоставлять регистрацию на разных языках».

«Суд оперативно приостановил действие указа: в почти 100-страничном решении окружной судья однозначно заявила, что президент не обладает конституционными полномочиями в сфере выборов. Все последующие судебные решения подтвердили этот вывод: правила выборов устанавливаются штатами и, при необходимости, Конгрессом. Позднее мы также добились постоянного судебного запрета в отношении попытки ввести подтверждение гражданства для формы, используемой военнослужащими и избирателями за рубежом», — продолжила Лэнг.

«Кроме того, Департамент юстиции подал иски примерно против 25 штатов, требуя доступ к спискам избирателей. Мы вмешались в ряд этих дел, представляя интересы избирателей и защищая их персональные данные. Суды последовательно приходят к выводу, что у Департамента юстиции нет законных оснований для массового сбора этих данных. Попытки обосновать требования Законом о гражданских правах не выдерживают проверки, поскольку он не дает таких полномочий без конкретных оснований. Мы также подали иск против USCIS из-за запрета на регистрацию избирателей на церемониях натурализации. Мы продолжаем подавать запросы на получение публичной информации и отслеживать действия федерального правительства».

«Юристы и защитники избирательных прав готовы к выборам 2026 года. Они противостоят попыткам вмешательства и обеспечивают соблюдение закона. Избирательные органы по всей стране не позволят лишить себя полномочий. Совместными усилиями мы обеспечим, чтобы выборы 2026 года прошли в нормальном режиме», — заявила Лэнг.

Голоса американцев азиатского и мексиканского происхождения

«Миссия нашей организации — продвигать гражданские и человеческие права американцев азиатского происхождения и способствовать созданию справедливого общества. Избирательные права — один из ключевых аспектов нашей работы. Голосование — право всех граждан, а не привилегия», — сказал Джон К. Янг, президент и исполнительный директор Asian Americans Advancing Justice, AAJC. «Опросы показывают, что люди хотят, чтобы голосовать было проще. Важно оценивать, какое бремя накладывают ограничения на граждан и какой от них реальный эффект. Если польза от ограничения не превышает вред, то это неприемлемо».

«Азиатско-американское сообщество растет быстрее всего в США: с 2010 по 2020 год численность увеличилась более чем на 38%, сегодня нас около 24 миллионов, к 2060 году прогнозируется около 35 миллионов, что составляет 7,2% населения. Участие в выборах растет: в 2020 году появилось более 1,8 миллиона новых избирателей. Регистрация выросла на 28%, явка — на 37% по сравнению с 2016 годом. Почти 60% имевших право голоса приняли участие — около 8 миллионов человек. В ряде штатов это число превышало разницу между кандидатами, что доказывает значимость нашего голоса. В 2024 году каждый восьмой азиатско-американский, гавайский и тихоокеанский избиратель голосовал впервые, молодежь составила около 28% новых избирателей», — рассказал он о растущем азиатском сообществе.

«До 1965 года законы ограничивали участие азиатских американцев в демократии. Сегодня мы снова видим попытки подрыва избирательных прав через запугивание, переразметку округов, ограничения языкового доступа, голосование по почте и распространение дезинформации. Особенно важен языковой доступ: около 30% азиатских американцев имеют ограниченное знание английского. Поэтому мы ведем горячую линию 1-800-API-VOTE и защищаем право на помощь на избирательных участках. Мы также боремся с дезинформацией и дискриминационными законами, включая строгие требования к удостоверениям личности, которые непропорционально затрагивают натурализованных граждан», — продолжил он.

«Голосование по почте критически важно: в 2024 году им воспользовались 46,5% азиатских американцев, поскольку это дает время разобраться с бюллетенем. Мы участвуем в судебных исках, защищаем избирателей и добиваемся отмены незаконных мер. Важно, чтобы люди знали свои права, включая право на языковую помощь», — заявил Янг. «Наши голоса имеют значение. Демократия слишком важна, чтобы оставаться в стороне».

«MALDEF — ведущая юридическая организация по защите гражданских прав, работающая от имени всех латиноамериканцев в США. Наш главный офис находится в Лос-Анджелесе, но у нас есть офисы по всей стране, включая Чикаго, Сан-Антонио и Вашингтон. С момента основания одной из наших основных задач было обеспечение равных избирательных прав для латиноамериканцев и повышение гражданской активности в сообществе. Эти вопросы исторически очень важны для нашей организации», — сказала Андреа Сентено, региональный советник округа Колумбия, MALDEF.

«Население латиноамериканцев в США стабильно росло последние десятилетия и уже более двух десятилетий является крупнейшей этнической меньшиной. Согласно последней переписи, латиноамериканцы составляют 19% населения США и обеспечили 51% прироста населения в период с 2010 по 2020 год. Этот рост также отражается на электорате: в 2020 и 2024 годах латиноамериканцы были крупнейшей группой среди небелых избирателей. Ежегодно около 1,8 миллиона латиноамериканцев становятся правомочными голосовать», — рассказала она о латиноамериканской популяции в США для контекста вопросов голосования.

«Однако при регистрации и явке остаются значительные разрывы, что демонстрирует наличие подавления избирателей и дискриминации. Среди тактик — незаконное исключение избирателей, ограничения языковой помощи, ограничения на голосование по почте и на регистрацию, которые непропорционально затрагивают избирателей цветных сообществ. Недавние предложения по национализации выборов, требования доказательства гражданства для регистрации и присутствие ICE на участках также в первую очередь нацелены на латиноамериканцев и других избирателей цвета. Эти меры создают дополнительные препятствия и страх, что снижает участие. Требования к документам — свидетельства о рождении, паспорта, документы о натурализации — трудно получить, особенно для избирателей цветных сообществ, что создаёт дополнительные барьеры для регистрации и участия», — подчеркнула она трудности, с которыми сталкиваются избиратели латиноамериканского происхождения.

«Также важен технический аспект: ограничения на помощь избирателям. В Арканзасе в 2020 году был принят закон, запрещающий одному человеку помогать более чем шести избирателям; MALDEF оспорила это в суде на основании Раздела 208 Закона о правах голоса. Аналогично, в Техасе закон SB1 2021 года ограничивал помощь при почтовом голосовании, включая сотрудников некоммерческих организаций, что угрожает лишением свободы за минимальные действия вроде предложения обеда в знак благодарности. Эти законы лишают избирателей, особенно с ограниченными возможностями, пожилых людей и тех, кто плохо владеет английским, возможности получить помощь. MALDEF подала запрос в Верховный суд для пересмотра этих дел».

«Есть много способов, которыми технические изменения могут ограничивать доступ к голосованию. Их эффект одинаков: они непропорционально вредят латиноамериканским избирателям и другим избирателям цвета», — предупредила Сентено.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services