На фото изображен мужчина, задержанный за попытку покушения на Дональда Трампа. Ему 58 лет, его зовут Райан Уэсли Раут. Он демократ, антисионист и отличается чрезвычайно активной политической позицией. Ранее Раут бывал на Майдане в Киеве, выступал за Украину и активно агитировал за вступление в ВСУ, хотя сам туда не был принят из-за возраста. Помимо этого, он отстаивал независимость Тайваня и открыто выражал сомнения в легитимности существования Израиля. Раут также поддерживает Камалу Харрис, делал пожертвования в её избирательную кампанию и кампанию Байдена 20 раз.

Покушение произошло на расстоянии 400 метров от Трампа, когда Раут пытался стрелять через сетчатый забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Несмотря на это, Дональд Трамп сделал заявление, что он жив и здоров, выразил поддержку американскому народу и заявил, что “Америка будет свободной”. Его сын подтвердил, что мужчина с оружием был задержан и что тот либо стрелял, либо собирался стрелять в Трампа. Камала Харрис, в свою очередь, заявила, что в Америке нет места насилию. К расследованию подключилось ФБР.

Райан Раут, помимо активной позиции по Украине, был увлечен ситуацией в Тайване и Палестине. В своих социальных сетях он часто обращался к президентам Джо Байдену и Владимиру Зеленскому с различными предложениями. В момент задержания при Рауте были два рюкзака, автомат Калашникова и камера GoPro. Он бросил эти вещи, когда охрана Трампа открыла по нему огонь, но не попала.

Известно, что Раут скрылся с места преступления на автомобиле, но позже был задержан. Сейчас его допрашивают, а Джо Байден поручил обеспечить Дональду Трампу максимальную охрану. Тем временем Илон Маск выразил удивление, почему никто не покушается на Камалу Харрис и Байдена.

Во время своего визита в Украину Раут успел сняться в ролике в поддержку батальона “Азов”. Ранее он был сторонником Трампа, но разочаровался и начал поддерживать Байдена и Харрис. Мотивом покушения могло стать то, что Трамп, по его мнению, недостаточно поддерживал Украину. ФБР намерено выяснить психическое состояние подозреваемого.

Это уже второе покушение на Трампа за последние два месяца и за месяц до президентских выборов в США.