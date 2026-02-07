США отменили дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене дополнительных таможенных пошлин в размере 25% на импорт индийских товаров. Решение вступает в силу с 7 февраля 2026 года, следует из документа, опубликованного Белым домом.

Дополнительные пошлины были введены в августе 2025 года в рамках мер против России из-за войны в Украине. Тогда Вашингтон установил 25-процентный тариф на товары из Индии, поскольку, по оценке американской администрации, страна прямо или косвенно импортировала российскую нефть.

В новом указе отмечается, что Индия предприняла «существенные шаги» для устранения угроз, связанных с действующим режимом чрезвычайного положения США. В частности, индийская сторона заявила о прекращении прямых и косвенных закупок нефти из России, выразила готовность наращивать импорт энергоресурсов из США, а также взяла на себя обязательства по расширению оборонного сотрудничества с Вашингтоном в рамках десятилетнего соглашения.

В связи с этим администрация США признала, что Индия в достаточной степени согласовала свою позицию с Соединёнными Штатами в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики. Указом президента прекращено действие соответствующих тарифных позиций в Таможенном тарифе США, а ранее уплаченные пошлины подлежат возврату в соответствии с действующим законодательством.

При этом власти США оставляют за собой право вновь ввести дополнительные тарифы, если Индия возобновит закупки российской нефти. Министерству торговли поручено вести мониторинг ситуации и при необходимости подготовить рекомендации о возможных дальнейших мерах.