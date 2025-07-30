Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением в адрес Индии, объявив о введении с 1 августа новых тарифов на уровне 25% и дополнительных штрафных мер.

«Помните, Индия — наш друг, но на протяжении многих лет мы вели с ней сравнительно мало торговли из-за чрезвычайно высоких тарифов — одних из самых высоких в мире. Кроме того, у них самые обременительные и возмутительные нетарифные барьеры в международной торговле», — заявил Трамп на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он также отметил, что Индия продолжает закупать большинство своего вооружения у России и остаётся крупнейшим покупателем российской энергии наряду с Китаем, несмотря на продолжающийся военный конфликт в Украине.

«В то время как весь мир требует от России прекратить убийства в Украине, Индия своими действиями играет на руку агрессору. Всё это — недопустимо», — подчеркнул Трамп.

В связи с этим он объявил, что с 1 августа Индия будет обложена 25-процентной пошлиной, а также дополнительным штрафом за указанные действия.

Ранее Трамп сократил срок ультиматума Путину до 10 дней, а бывший президент России Дмитрий Медведев предостерёг его от «игры в ультиматумы с Россией».

