Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили импорт российской нефти на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных пошлин против стран, продолжающих сотрудничество с Москвой. Об этом сообщают Reuters и другие международные издания со ссылкой на источники в индийской нефтяной отрасли.

Снижение скидок на российскую нефть, а также усиление давления со стороны Вашингтона вынудили индийские госкомпании искать альтернативные источники поставок. По данным The Moscow Times, крупнейший НПЗ Индии уже закупил миллионы баррелей нефти у США и Объединённых Арабских Эмиратов.

При этом, как сообщает Bloomberg, официальные указания от властей Индии по прекращению закупок российской нефти не поступали, однако действия НПЗ указывают на то, что угроза санкций и возможных торговых ограничений со стороны США воспринимается крайне серьёзно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны, продолжающие поддерживать торговые отношения с Россией, могут столкнуться с жёсткими экономическими мерами со стороны Соединённых Штатов.