Столица Калифорнии и один из быстро развивающихся центров инноваций станет следующим этапом расширения сервиса беспилотных перевозок компании.

Начиная с этой недели Waymo приступает к тестовым поездкам по Сакраменто: по улицам города будут курсировать электромобили Jaguar I-PACE с ручным управлением.

“На этом этапе система Waymo Driver будет изучать особенности дорожного движения столицы штата — от тихих, утопающих в зелени проспектов до загруженных деловых районов в центре города. Это подготовительный шаг перед запуском сервиса для широкой публики”, – сообщили в компании.

Компания отмечает, что “будет придерживаться поэтапного подхода”, уже применявшегося в других городах США, где Waymo работает в настоящее время, и “намерена тесно сотрудничать с властями штата и города, чтобы сервис соответствовал потребностям жителей Сакраменто и многочисленных туристов, ежедневно посещающих исторические районы города”.

«По мере роста Сакраменто растет и потребность в безопасном и надежном транспорте, — заявил мэр города Кевин Маккарти. — Мы рады сотрудничеству с Waymo для расширения транспортных возможностей, в основе которых лежит безопасность. Это дает жителям больше выбора и помогает нам двигаться к цели — сделать наши улицы безопаснее для каждого».

Желающие первыми воспользоваться сервисом Waymo в Сакраменто могут подписаться на обновления на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сан-Франциско начали работать полностью автономные такси Waymo. Также, штат Калифорния одобрил испытания беспилотников Waymo в десятках городов.

