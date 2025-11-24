Waymo получила одобрение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии

Калифорнийский Департамент транспортных средств (DMV) утвердил список зон и условий, в которых компания Waymo может проводить тестирование и внедрение беспилотных автомобилей без водителя.

Сообщается, что тестирование разрешено в любое время суток и в любых погодных условиях, включая дождь и туман, на всех скоростях движения.

Список одобренных городов охватывает десятки населённых пунктов по всей Калифорнии, включая округа Аламеда, Контра-Коста, Лос-Анджелес, Марин, Напа, Ориндж, Риверсайд, Сакраменто, Сан-Бернардино, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Матео, Санта-Клара, Санта-Круз, Солано, Сонома, Вентура, Йоло. Среди городов — Окленд, Фримонт, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Хосе, Санта-Роза, Пасадена, Ирвайн и многие другие.

Компания Waymo теперь может проводить испытания и эксплуатацию беспилотных автомобилей в рамках утверждённых карт и зон, обеспечивая безопасное тестирование перед масштабным внедрением технологий автономного вождения.

Ранее сообщалось о расширении обслуживания Waymo в Международном аэропорту Сан-Франциско.