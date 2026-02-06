Американский доброволец из штата Юта погиб, защищая Украину. О гибели 38-летнего Тревора Крейна в боях подтвердили его родственники.

По словам матери погибшего, члена городского совета Санта-Клары Джанин Бёртон, тело Крейна было обнаружено 31 января в Харькове. Он служил в Интернациональном легионе обороны Украины и получил смертельные травмы головы во время боевых действий. Точные обстоятельства его гибели пока не установлены, сообщает FOX 13 News.

О смерти сына Бёртон узнала от представителей посольства США в Украине, которые сообщили, что Крейн погиб в ходе боевой операции. В дипломатическом ведомстве подтвердили факт гибели гражданина США в Харькове и заявили, что оказывают консульскую помощь семье, не называя имени погибшего.

Это была не первая травма Крейна за время службы в Украине. Ранее он уже получал ранения от осколков беспилотника, а также перенес сотрясение мозга, после чего проходил лечение в госпитале и затем вернулся в строй.

Осенью прошлого года мать навещала сына в Украине, несмотря на предупреждения и рекомендации воздержаться от поездки. По ее словам, она стала свидетелем того, с какой благодарностью местные жители относились к американскому добровольцу.

Тревор Крейн вырос в Уэст-Джордане (Юта), ранее работал помощником шерифа в округе Солт-Лейк и увлекался путешествиями. Он подчеркивал, что поехал в Украину не как наемник, а как доброволец, считая защиту страны своим личным выбором.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мужчин, покинувших страну, вернуться на родину и служить в армии, защищая страну. Одновременно с этим стало известно официальное число погибших на фронте украинских защитников.