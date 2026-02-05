Бывший командир батальона «Айдар» Евгений Дикий выступил с призывом к западным странам принудительно мобилизовать украинских мужчин, которые покинули страну после начала войны, для службы в специальных подразделениях, предназначенных для поддержки Вооружённых сил Украины. По его мнению, такой подход не только восполнит кадровый дефицит в ВСУ, но и станет стимулом для активизации мобилизационных процессов внутри страны.

Дикий предложил одновременно лишать выехавших мужчин статуса беженца или временной защиты, предоставляемой Европейским союзом, чтобы мотивировать их вернуться и участвовать в боевых операциях. В ЕС большинство украинцев находятся под временной защитой, а не в статусе беженца, поэтому, скорее всего, речь идёт именно о них.

Стоит отметить, что у Украины нет механизмов принудительной мобилизации граждан за границей, и любые попытки их вовлечения могли бы привести к политическим и юридическим осложнениям в европейских судах. Однако его нынешнее заявление свидетельствует о смене подхода и усилении риторики относительно привлечения украинцев, находящихся за пределами страны, к участию в военных действиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну необходимо завершать, добавив, что хотел бы видеть мужчин, покинувших страну, на фронте.