Пассажиры аэропорта Сан-Франциско (SFO) теперь могут пользоваться полностью автономными автомобилями Waymo. Посадка и высадка проходят на уровне 1 Центра аренды автомобилей (Rental Car Center), до которого удобно добраться на автоматическом поезде AirTrain.

На первом этапе сервис будет доступен ограниченному числу пассажиров, с постепенным расширением до всех пользователей. В будущем планируется охват и других точек аэропорта, включая терминалы.

Waymo отмечает, что сервис улучшает безопасность на дорогах и делает поездки в аэропорт и обратно более удобными. «Мы рады предложить пассажирам Bay Area надежные автономные поездки и поддержать растущую туристическую активность региона», — заявила со-генеральный директор Waymo Текедра Мавакана.

Директор SFO Майк Накорнкет подчеркнул, что новый сервис соответствует стратегической задаче аэропорта “обеспечивать безопасный, устойчивый и удобный транспорт для путешественников”.