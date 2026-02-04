Белый дом публикует фото «худшего» иммигранта из Украины

Белый дом опубликовал на Фейсбуке серию фотографий преступников-нелегалов, подлежащих выдворению из страны за совершение жестоких преступлений. Среди опубликованных снимков “Славянский Сакраменто” обнаружил фото украинского иммигранта Андрея Кимчука.

«Благодаря нашим смелым агентам ICE, некоторые из худших преступников Миннесоты были удалены с улиц всего за последние несколько дней», — говорится в заявлении Белого дома, при этом публикуется и фото украинского иммигранта Андрея Кимчука, который, по данным Департамента безопасности США, был арестован в Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе операции «Metro Surge» 24 января.

Госдепартамент сообщает, что Кимчук был задержан по обвинению в грабеже в первой степени.

«Мы находимся в Миннеаполисе для того, чтобы защитить жителей Миннесоты от криминальных нелегалов и избавить их районы от этих преступников», — заявил представитель DHS. «Наши последние аресты включают сексуальных хищников, домогателей, мошенников, грабителей и насильников. Вместо благодарности со стороны законодателей, поддерживающих политику убежищ, наша правоохранительная система подвергается нападкам, включая сравнение с нацистской гестапо. Несмотря на эти обвинения, наши сотрудники продолжают рисковать своими жизнями, сталкиваясь с насилием и угрозами, чтобы вывести преступников с улиц».

Среди задержанных во время операции также указаны выходцы из других стран, таких как Лаос, Гондурас, Мексика и другие.

“Славянскому Сакраменто” не удалось подтвердить факты преступлений задержанного, а также обнаружить имя Андрей Кимчук в государственных реестрах, в том числе среди задержанных Иммиграционной службой США.

В начале этого года Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.