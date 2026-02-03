В Калифорнии продлили работу Комитета по дорожным сборам до 2035 года. Этот комитет изучает возможность внедрения системы оплаты дорог не через привычный налог на бензин, а по фактически пройденным милям или километрам. Идея возникла из-за роста числа электромобилей, которые почти не платят за топливо, а дороги и мосты штата требуют постоянного ремонта и содержания.

При этом штат ежегодно повышает налоги на бензин. 1 июля 2025 года акциз на бензин вырос до 61,2 цента за галлон, а дизель — до 46,6 цента. В 2026 году ожидаются новые ежегодные корректировки с учётом инфляции, что создаёт дополнительное давление на водителей и бюджет транспорта.

Комитет будет анализировать последствия системы оплаты по пробегу для обычных водителей, владельцев электромобилей и коммерческого транспорта. Особое внимание уделят водителям с низким доходом и тем, кто ежедневно преодолевает большие расстояния, чтобы система была справедливой для всех. Также учитываются интересы городских и сельских районов, защита личных данных и консультации с общественными организациями, экспертами и исследователями.

Рекомендации комитета будут направлены в законодательный орган Калифорнии для возможного внедрения новой системы. Эксперты отмечают, что оплата по пробегу может помочь сохранить финансирование дорог в условиях снижения доходов от бензинового налога, вызванного переходом на электромобили и ростом топливной эффективности автомобилей.

При этом законодатели предупреждают: разговоры о «налоге за пробег» не означают его немедленного введения. Сейчас обсуждается пилотная программа, которая поможет изучить, как новая система может работать на практике, но окончательного решения пока нет.