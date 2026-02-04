Геотермальная энергия может стать важным элементом в переходе на чистую энергетику, показало исследование Стэнфорда. Усовершенствованные геотермальные системы (EGS) могут сократить потребность в земле и инфраструктуре при переходе на возобновляемые источники энергии, снижая при этом затраты на электричество.

EGS позволяет извлекать тепло из глубины 3-8 км, что может заменить угольные и атомные станции, обеспечивая стабильную подачу энергии. Включение таких систем в энергетическую сеть снижает общие затраты на энергоснабжение на 60% по сравнению с углеводородными источниками.

В отличие от обычных геотермальных станций, которые можно строить только в районах с вулканической активностью, EGS можно разворачивать почти в любом месте, где возможно бурение на нужную глубину.

Традиционная энергетика, например, солнечные и ветровые электростанции, требует много земли для установки панелей и ветряков. Это может занимать огромные площади, в то время как EGS требуют значительно меньших территорий. Большая часть оборудования для таких станций находится под землей, что существенно сокращает потребность в площади на поверхности.

Кроме того, добавление EGS обеспечит стабильное энергоснабжение для растущих дата-центров. Также переход на чистую энергию создаст миллионы новых рабочих мест по всему миру.

В Калифорнии геотермальная энергия сейчас составляет около 5-6% от общего объема потребляемой электроэнергии. Это важный, но не основной источник энергии в штате. Технология EGS всё ещё сталкивается с неопределённостями, но улучшения в бурении обещают снижение затрат в ближайшие годы, как утверждается в исследовании Стэнфорда.

Учёные из Стэнфорда считают, что геотермальная энергия может вскоре значительно опередить другие источники, такие как уголь, атомные станции и даже солнечные панели с ветряками. Технология EGS позволяет бурить скважины, закачивать воду, прогревать её и возвращать обратно, что даёт постоянный источник энергии, в отличие от солнечных панелей, которые не работают ночью. Такие станции требуют гораздо меньше земли, что делает их привлекательными для широкого применения.

Если 10% энергии будет поступать от геотермальных станций, потребность в ветровых установках сократится на 15%, в солнечных — на 12%, а в аккумуляторах — на 28%. При этом затраты на энергию будут на 60% ниже, чем при использовании ископаемого топлива. Что касается атомных электростанций, то геотермальная энергия выигрывает везде: нет радиоактивных отходов, дорогих реакторов и многолетнего строительства — достаточно просто пробурить скважину и начать качать воду.