Министерство юстиции США обнародовало около трёх миллионов файлов по делу Джеффри Эпштейна, и в новом массиве документов особое внимание СМИ привлекли упоминания Владимира Путина и так называемых «русских девушек-моделей».

Согласно публикациям западных и русскоязычных медиа, в материалах фигурируют косвенные ссылки и пересказы показаний, в которых обсуждаются разговоры Эпштейна и его окружения о России, российских моделях и потенциальных контактах с влиятельными иностранными лицами. Речь идет не о прямых доказательствах или обвинениях, а о фрагментах переписки, заметках следователей и свидетельских утверждениях, подлинность и юридический статус которых еще предстоит оценить.

Отдельные документы содержат утверждения о том, что Эпштейн якобы хвастался связями с мировыми лидерами, в том числе упоминал имя президента России. При этом ни один из опубликованных файлов не содержит подтверждений личных встреч или прямых контактов, а также не указывает на противоправные действия со стороны Владимира Путина.

В опубликованном массиве документов Минюста США также фигурирует доклад ФБР о встрече федеральных агентов с конфиденциальным информатором. По его словам, Джеффри Эпштейн якобы выполнял функции «управляющего активами» Владимира Путина. Источник утверждал, что аналогичную роль финансист, предположительно, играл и для тогдашнего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Представители российских властей ранее неоднократно отрицали любые связи с Эпштейном.

Большой резонанс вызвали и упоминания «русских девушек» и модельных агентств, которые, по версии некоторых свидетелей, могли использоваться для вербовки молодых женщин.

Как утверждает источник Daily Mail в разведывательных кругах, Эпштейн, по версии информаторов, использовал девушек, привезённых из России, для организации так называемых «медовых ловушек» для влиятельных персон, собирая на них компрометирующие материалы, которые могли представлять интерес для российских спецслужб. В новых «файлах Эпштейна» также обнаружены упоминания модели, связанной с агентством из Краснодара.

Несколько моделей, чьи имена или косвенные описания обсуждаются в прессе, уже заявили, что были шокированы упоминаниями и отрицают любые связи с Эпштейном.

В файлах также вновь всплыла история модели Русланы Коршуновой, трагически погибшей в Нью-Йорке в 2008 году. Тогда её смерть официально признали самоубийством. Однако в опубликованных документах указывается, что Коршунова летала на самолёте Эпштейна в 2006 году и входила в круг его близкого общения, что вновь подогрело дискуссии вокруг обстоятельств её гибели.

Эксперты подчеркивают: публикация файлов не означает автоматического подтверждения изложенных в них утверждений. Упоминание имени в материалах следствия не является обвинением, и многие документы представляют собой рабочие записи, версии и непроверенные свидетельства.

Тем не менее, новый массив «файлов Эпштейна» вновь усилил общественный интерес к международным аспектам дела и к вопросу о том, как влиятельные люди по всему миру могли оказываться в орбите финансиста, обвиненного в создании сети сексуальной эксплуатации. Журналисты и правозащитники ожидают, что анализ документов продолжится и может привести к новым расследованиям — уже за пределами США.