Министерство юстиции США опубликовало миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, вызвавших новый шквал обвинений и споров вокруг самых влиятельных фигур американской элиты.

Речь идёт о более чем 3–3,5 миллиона страниц материалов, раскрытых в рамках закона о прозрачности «файлов Эпштейна». В документах фигурируют имена Дональда Трампа, Билла Клинтона, Гислейн Максвелл, а также ряда миллиардеров, политиков и публичных персон. При этом, как подчёркивает сам Минюст, упоминание имени в файлах не означает доказанную вину или официальное обвинение.

Особый резонанс вызвали утверждения, касающиеся Билла Гейтса. Согласно опубликованным материалам, Эпштейн в личных электронных письмах, которые он отправлял сам себе 18 июля 2013 года, утверждал, что Гейтс якобы просил его помочь с получением антибиотиков для своей тогдашней жены Мелинды и тайно давал ей лекарства. В этих же письмах Эпштейн обвинял миллиардера в разрыве отношений и в требовании удалить переписку, связанную с болезнями и препаратами. Представитель Билла Гейтса назвал эти утверждения «абсолютно абсурдными и полностью ложными».

В новых файлах также содержатся крайне тяжёлые и шокирующие обвинения в адрес Дональда Трампа. Один из документов описывает наводку, переданную федеральным властям, согласно которой несовершеннолетняя девушка якобы была вынуждена совершить оральный сексуальный акт с Трампом около 35 лет назад в штате Нью-Джерси. В кратком изложении жалобы утверждается, что на момент предполагаемого инцидента пострадавшей было 13–14 лет. Документ указывает, что информация была передана в вашингтонский офис для проведения интервью.

В материалах также приводятся заявления анонимного источника, утверждавшего, что в Мар-а-Лаго якобы проводились вечеринки, на которые Эпштейн приводил несовершеннолетних, а сам Трамп якобы участвовал в их «отборе». Эти утверждения не подтверждены доказательствами, а личность заявителя установить не удалось.

Отдельно отмечается, что обвинения в адрес Дональда Трампа по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней ранее были удалены с сайта Министерства юстиции США. Ведомство подчёркивает, что многие документы содержат непроверенные, противоречивые или сенсационные заявления, поступавшие в ФБР на протяжении десятилетий.

В файлах также вновь всплыла история модели Русланы Коршуновой, трагически погибшей в Нью-Йорке в 2008 году. Тогда её смерть официально признали самоубийством. Однако в опубликованных документах указывается, что Коршунова летала на самолёте Эпштейна в 2006 году и входила в круг его близкого общения, что вновь подогрело дискуссии вокруг обстоятельств её гибели.

Минюст США отдельно подчёркивает: публикация файлов не подтверждает изложенные в них обвинения. Все материалы требуют тщательной проверки, а расследования по делу Эпштейна продолжаются. Любопытная деталь, на которую обратили внимание СМИ, — имя Джо Байдена в новых документах не фигурирует.