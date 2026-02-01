Президент США Дональд Трамп заявил, что старт налогового сезона 2026 года станет крупнейшим в истории страны по объёму возвратов налогов для граждан благодаря принятому закону Working Families Tax Cuts Act.

Как сообщается в заявлении Белого дома от 26 января 2026 года, миллионы американцев в этом году могут рассчитывать на значительно более высокие налоговые возвраты. В среднем сумма возврата, по оценкам экспертов, вырастет как минимум на 1 000 долларов. Закон о налоговых льготах для работающих семей был принят при поддержке республиканцев, при этом все демократы в Конгрессе выступили против инициативы.

Процитированные Белым домом экономисты отмечают, что 2026 год “станет беспрецедентным по масштабам налоговых возвратов”. По данным USA Today, средний возврат в 2025 году составлял 2 939 долларов, тогда как в текущем сезоне он может увеличиться до 30% благодаря новым налоговым положениям. Аналитики Oxford Economics, на которых ссылается CBS News, оценивают общий дополнительный объём возвратов и налоговой экономии примерно в 50 млрд долларов, что эквивалентно росту почти на 18% по сравнению с предыдущим годом.

The Wall Street Journal сообщает, что средний налоговый возврат в этом году ожидается примерно на 1 000 долларов выше обычного. По оценке Tax Foundation, которую приводит Business Insider, средний возврат может увеличиться с 3 052 долларов в 2024 году до 3 800 долларов за налоговый год 2025. Эксперты CNBC также прогнозируют рост возвратов на 15–20% для большинства налогоплательщиков.

В Белом доме подчеркивают, что закон Working Families Tax Cuts Act предусматривает масштабные налоговые послабления для работающих американцев. Среди ключевых положений — отмена налога на чаевые, сверхурочные выплаты и социальное обеспечение, налоговый вычет по процентам автокредитов на автомобили американского производства, а также другие меры. В целом, по оценкам администрации, средний налогоплательщик может сэкономить около 4 000 долларов в 2026 году.