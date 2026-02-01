Программа помощи покупки первого жилья “Dream for All” начнет принимать заявки 24 февраля

Несмотря на растущие опасения по поводу доступности жилья и стремительный рост цен на недвижимость, есть и положительный момент для потенциальных покупателей жилья из числа представителей первого поколения, особенно тех, кто относится к этническим меньшинствам и иммигрантским общинам Калифорнии.

Калифорнийское агентство жилищного финансирования (CalHFA) запускает программу кредитования с разделением прибыли California Dream For All для жителей Калифорнии, чтобы помочь потенциальным покупателям покрыть первоначальный взнос и/или расходы на оформление ипотечного кредита. Прием заявок на участие в программе будет открыт с 24 февраля по 16 марта 2026 года. Для примерно 1500-2000 бенефициаров программа закладывает основу для создания межпоколенческого богатства и меняет жизнь.

Среди спикеров на специальном брифинге ACoM 29 января, вошли сотрудник по информационному обеспечению программы CalHFA Dream for All, два брокера по недвижимости, работающие на рынках жилья для чернокожих американцев, азиатов и латиноамериканцев, а также два недавних бенефициара программы, которые рассказали о том, как работает программа, кто имеет право на участие, как подать заявку и почему сейчас самое время сделать шаг, чтобы стать домовладельцем.

Старт программы в 2026 году

“В этом году мы отметили 50 лет помощи жителям Калифорнии в покупке первого жилья, а также в строительстве доступного жилья, в том числе многоквартирных домов,” — сказал Эрик Джонсон специалист по информации, подразделение маркетинга и коммуникаций CalHFA. “Наша последняя инициатива — программа Dream for All, предусматривающая совместное участие в росте стоимости жилья. Мы реализуем ее с 2021 года, с момента, когда законодательное собрание впервые выделило финансирование. За это время мы помогли примерно 4 тысячам человек приобрести первый дом. С новым раундом финансирования мы рассчитываем помочь еще 1–1,5 тысячам покупателей.”

“Программа Dream for All предназначена для покупателей жилья первого поколения. Владение домом — ключевой фактор формирования межпоколенческого благосостояния: значительная часть семейного капитала связана с жильем и может передаваться следующим поколениям. При этом многие семьи и целые сообщества в США и Калифорнии исторически были исключены из домовладения. Например, уровень домовладения среди чернокожих американцев сегодня ниже, чем в 1968 году, когда был принят Закон о справедливом жилье. Наша цель — хотя бы частично изменить эту ситуацию,” — пояснил он.

Покупатель первого поколения – это человек, который не владел жильем в течение последних семи лет и чьи родители в настоящее время не являются домовладельцами. К этой категории также относятся люди, прошедшие через систему приемной опеки или не имевшие возможности получить какое-либо наследственное благосостояние. Владение домом за пределами США не считается препятствием к участию в программе Dream for All.

“Программа открывается 24 февраля. Отбор участников происходит случайным образом, поэтому дата подачи заявки в период приема не влияет на шансы. Получив ваучер, заявитель может подать заявку на участие в программе, работая с одобренным кредитным специалистом. Необходимо заполнить форму и пройти предварительную квалификацию, чтобы подтвердить финансовую способность обслуживать кредит,” — рассказал Джонсон.

“Мы видим, что в Калифорнии есть тысячи людей с хорошей кредитной историей, стабильной работой и доходом, но без накоплений на первоначальный взнос. При нынешних ценах на жилье это серьезный барьер: речь часто идет о суммах с пятью или даже шестью цифрами. Dream for All предоставляет заем до 20% от стоимости дома на первоначальный взнос. По данным независимого исследования CalMatters, это позволяет в среднем экономить около тысячи долларов в месяц на ипотечном платеже. В случае продажи дома, приобретенного по программе Dram for All заемщик возвращает сумму займа и 20% от прироста стоимости дома. Подробные примеры размещены на нашем сайте,” — пояснил Джонсон.

“В рамках текущего финансирования мы планируем помочь от 1 до 2 тысяч покупателей. Существуют ограничения по доходу заявителя, но они соответствуют уровню умеренного дохода и различаются по округам. В округе Лос-Анджелес это около 148 тысяч долларов в год, в некоторых округах района залива — свыше 200 тысяч. Но мы советуем не делать выводов заранее, а проверить свою возможность участия,” — сказал Джонсон, призвав проверить информацию на официальном сайте и начинать постепенно улучшать свои кредитный рейтинг, выплачивать долги, чтобы постепенно продвигаться, возможно, к главной покупке в жизни.

Брокеры о работы программы Dream for All в этнических сообществах

“В Калифорнии появляются доступные дома — в Карсоне, Комптоне, Инглвуде. Существует много программ, но CalHFA — одна из лучших программ, с которыми я работаю уже много лет. Мечта о собственном жилье реальна. Я работаю с несколькими одобренными HUD жилищными агентствами, такими как агентство в районе Креншоу в Лос-Анджелесе, NHS — Neighborhood Housing, а также центр Shalom,” — сказала Шонта Кларк, старший консультант по кредитам и преподаватель программы CalHFA, консультант по вопросам жилья и брокер, Южная Калифорния.

“Для афроамериканского, корейского, чёрного и азиатского сообщества Лос-Анджелеса важно понимать следующее: мы можем позволить себе ежемесячные платежи. Мы платим аренду — часто мы живём от месяца к месяцу, потому что арендная плата может составлять $3 500 или $4 000 в месяц. Если мы можем платить аренду, возникает вопрос: почему мы не владеем жильём? Ответ прост — у нас нет крупного первоначального взноса. CalHFA сделала домовладение возможным не только через программу Dream For All, у них есть стандартная конвенциональная программа CalHFA, программа FHA, а также дополнительные программы, помогающие сообществу с первоначальным взносом в размере 3%. Многие покупатели также используют помощь риелторов, договариваясь с продавцом о покрытии расходов на закрытие сделки.”

“Существуют дома и кондоминиумы для людей с низким доходом. Я недавно работала с новыми застройками в Комптоне: изначально люди думали, что дома стоят 600 000 долларов, но для покупателей с низким и умеренным доходом они продавались за 350 000 долларов… Существует множество программ, но CalHFA делает возможным то, что люди слышат «да». Да, вы можете купить этот дом. Да, вы можете купить этот кондоминиум. Я призываю людей к домовладению независимо от национальности. Не бойтесь — задавайте вопросы. Если один человек сказал вам «нет», идите к следующему, и к следующему,” — призвала Шонта Кларк.

“Большинство моих клиентов — латиноамериканцы. Я в основном работаю в округе Риверсайд, поэтому многие мои покупатели приезжают из Сан-Диего, округа Лос-Анджелес или округа Ориндж, где цены выше,” — рассказала риелтор с примерно 22-летним опытом работы, иммигрантка Имельда Манзо, владелица Premier One Realtors. “В Калифорнии латиноамериканцы составляют более половины населения и являются самой молодой демографической группой. Поэтому стремлюсь обучать и расширять возможности латиноамериканского сообщества, которое до сих пор недостаточно обслуживается. Такие программы, как CalHFA, включая MyHome, ZIP и особенно Dream for All, имеют решающее значение, потому что делают домовладение возможным.”

“Самая большая проблема, которую я по-прежнему вижу, — это первоначальный взнос. Многие латиноамериканские покупатели готовы к ипотеке, но у них нет стартовых средств. Именно поэтому программы CalHFA так важны. Некоторые покупатели сомневаются, думая, что эти программы — мошенничество. Здесь особенно важны правильный риелтор и кредитор, которые могут показать, что существует реальный путь вперёд,” — заявила Манзо.

“Я представляю азиатское сообщество и хочу рассказать о том, что необходимо для увеличения уровня домовладения, в частности с помощью таких программ, как CalHFA с механизмом разделённого роста стоимости — Dream For All. Владение домом — это больше, чем просто жильё. Для многих азиатских семей оно означает стабильность, безопасность и возможность создания благосостояния для будущих поколений,” — сказал Уилли Ли, директор программы домовладения в Shalom Center. “Однако, несмотря на сильную трудовую этику и финансовую ответственность, многие семьи по-прежнему остаются вне рынка жилья из-за существующих барьеров. Поэтому важно понимать, с какими трудностями сталкивается азиатское сообщество.”

“Азиатское сообщество не является однородным. Оно включает иммигрантов, беженцев, пожилых людей, молодых специалистов и многопоколенные семьи. Но при всём этом разнообразии существуют общие проблемы. Во-первых, многие покупатели приобретают жильё впервые и не имеют родителей или родственников, которые разбирались бы в ипотечной системе США. Такие понятия, как кредитный рейтинг, соотношение долга к доходу, эскроу или кредиты с разделённым ростом стоимости, часто кажутся сложными и пугающими. Существенным барьером остаётся и языковая проблема. Даже люди, свободно говорящие по-английски в быту, могут испытывать трудности с юридической и финансовой терминологией. Когда документы непонятны, люди сомневаются и откладывают покупку жилья,” — пояснил Уилли Ли.

“Ещё одним серьёзным препятствием является стоимость жилья, особенно в дорогих регионах, таких как Лос-Анджелес и район залива. Многие семьи могут позволить себе ежемесячные платежи, но не успевают накопить на первоначальный взнос, одновременно оплачивая аренду и другие расходы. Именно здесь программа CalHFA Dream For All играет ключевую роль. Для многих азиатских семей основной проблемой является не уровень дохода, а отсутствие первоначального взноса. Программа Dream For All предоставляет помощь с первоначальным взносом и расходами на закрытие сделки через механизм разделённого роста стоимости, позволяя покупателям первого жилья быстрее выйти на рынок,” — продолжил он. “Как жилищный консультант, я считаю, что финансовой помощи недостаточно. Образование и консультирование имеют решающее значение для устойчивого домовладения: многим покупателям нужны чёткие объяснения того, как работает механизм разделённого роста стоимости, а также понимание долгосрочных обязанностей домовладельца, бюджетирования и планирования будущего. Обязательное обучение в рамках CalHFA гарантирует, что покупатели не просто получают одобрение кредита, а действительно готовы к владению домом.”

“Необходимо повышать осведомлённость об этой программе, поскольку многие семьи, имеющие право на участие, до сих пор о ней не знают. Информационная работа через общественные, религиозные и культурные организации помогает донести информацию до тех, кому она нужнее всего… В заключение хочу отметить: повышение уровня домовладения в азиатском сообществе требует комплексного подхода. Семьям необходимы помощь с первоначальным взносом, образование и консультации, языковая доступность, надёжное сопровождение и знание о таких программах, как CalHFA Dream For All. Когда все эти элементы сочетаются, домовладение становится достижимым, устойчивым и расширяющим возможности,” — заявил Ли.

“От бездомной к домовладельцу”

“Лично я занимаюсь адвокацией на уровне города, округа, штата и федерального уровня по вопросам бездомности, психического здоровья, домашнего насилия, реформы уголовного правосудия, равенства, благополучия и здоровья. Также я работаю в государственном агентстве, которое обслуживает бездомное сообщество. Я отвечаю за консультативный совет, состоящий из людей, бывших бездомными, с разными жизненными ситуациями, которые дают рекомендации городским и окружным агентствам, работающим с людьми без жилья,” — сказала Тиффани Дюверне-Смит, бенефициар программы Dream for All.

“Моя история — от бездомной к домовладельцу. Как я узнала о программе: я видела письма 2023 года, но игнорировала их, потому что моя мечта о собственном доме казалась невозможной. То же было с письмами 2024 года, пока один из моих коллег не переслал мне письмо, и я решила его прочитать. Сначала не верилось, что мы, бывшие бездомные, можем стать домовладельцами. Но я решила попробовать и подала заявку. Когда я искала поддержку, я выбрала чернокожую женщину — Шонту Кларк, которая затем направила меня к риелтору, тоже чернокожей женщине. Я решила воспользоваться этим направлением — и всё получилось.

Главный урок: если не подать заявку, ответ всегда «нет». Подав заявку, есть шанс, что ответ будет «да». В процессе мы с мужем несколько раз теряли и снова приобретали право на участие из-за дохода, но в итоге квалифицировались. Моя кредитная история была на уровне 600, но в сентябре я подняла её до 771, а муж — до 780, и нам одобрили ипотеку на $725 тыс. Сначала я платилa только сама, потом добавила мужа, что позволило нам получить $575 тыс. на покупку дома в Лос-Анджелесе. Мы нашли дом сами, в исторически чернокожем районе Южного Лос-Анджелеса,” — поделилась она своей историей. “Я знаю, с какими барьерами сталкиваются люди и чего они не могут себе позволить, и понимаю, как это непросто.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services