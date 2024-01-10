Казахстанско-российская модель Руслана Коршунова покончила с собой после посещения острова Джеффри Эпштейна.

Федеральный окружной суд Манхэттена начал публиковать документы по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме более четырёх лет назад. Он обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В документах фигурируют имена множества известных людей из мира политики, бизнеса и культуры: бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, певца Майкла Джексона, фокусника Дэвида Копперфильда, Билла Гейтса, герцога Йоркского Эндрю и других.

Однако отмечается, что упоминание этих имён в судебных материалах свидетельствует лишь о том, что они были знакомы с Эпштейном, и не означает каких-либо подозрений в их отношении, во всяком случае пока.

В опубликованных документах есть информация о Руслане Коршуновой, “Русской Рапунцель”, топ-модели, которая покончила с собой через два года после посещения острова Эпштейна, когда она была несовершеннолетней. Девушка присоединилась к «экстремальной группе самопомощи» в России за несколько дней до того, как покончила с собой и посетила остров Эпштейна.

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