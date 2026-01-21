Сергей Нечаев, гражданин США и России, приговорён к 41 месяцу тюрьмы за попытку незаконного экспорта самолётов в Россию

15 января 2026 года в федеральном суде США Сергей Нечаев, 49 лет, был приговорён к 41 месяцу лишения свободы с последующим трёхлетним надзором за участие в попытке незаконного экспорта воздушных судов в Россию. Как ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, Нечаев был арестован в декабре 2024 года и признал себя виновным в попытке экспорта контролируемых товаров без лицензии в нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и подаче ложной информации в документах Электронной системы экспорта (Automated Export System).

«Законы о контроле за экспортом существуют для защиты национальной безопасности и предотвращения попадания чувствительных товаров в чужие руки», — заявила окружной прокурор южного округа Джорджии Маргарет Хип. «Когда кто-либо нарушает эти законы, это подрывает безопасность нашей страны и её союзников. Южный округ Джорджии продолжит активно преследовать таких нарушителей».

Согласно материалам суда, Нечаев участвовал в схеме обхода американских законов о контроле за экспортом, пытаясь переправить два самолёта Cessna общей стоимостью около 170 тыс. долларов из США в Россию через Армению, предназначавшиеся для предполагаемой российской авиационной школы, без необходимой лицензии и разрешения Министерства торговли США.

Для сокрытия настоящего получателя и места назначения Нечаев указывал в документах Армению, хотя фактически самолёты должны были попасть в Россию. Он также сообщал о ложных получателях в Турции и Армении и несколько раз менял данные в переписке с американской транспортной компанией, чтобы скрыть истинное местонахождение конечного пользователя.