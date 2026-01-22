Новоизбранный министр обороны Украины Михаил Федоров также заявил, что одной из стратегических целей Киева в войне является нанесение России потерь до 50 тысяч человек в месяц, чтобы сделать продолжение войны для нее непосильным.

Об этом Федоров сказал во время встречи с представителями СМИ. По его словам, соответствующая задача была поставлена президентом Украины.

«Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, его продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по противнику и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой», — заявил министр.

Федоров подчеркнул, что дипломатическое направление продолжает работать, однако параллельно государство должно добиваться ощутимых результатов в военной сфере. Для этого, по его словам, определены несколько ключевых этапов, первым из которых является перестройка системы управления.

Министр отметил, что подход к работе Министерства обороны должен измениться. Речь идет не только о закупках и материальном обеспечении армии, но и о внедрении гражданского надзора, усилении координации и четкой синхронизации всех процессов в сфере обороны.

В России заявления главы Минобороны Украины прокомментировали резко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на слова Федорова и расценили их как подтверждение, что Киев, по мнению Москвы, делает ставку не на мирное урегулирование, а на эскалацию конфликта.

По словам Пескова, подобные высказывания «наглядно демонстрируют истинные цели украинского руководства» и, как утверждают в Кремле, «оправдывают продолжение специальной военной операции». Он также подчеркнул, что Россия, по его словам, продолжает заявлять о готовности к переговорам, но «не на условиях ультиматумов и угроз».

Ранее ряд российских депутатов и официальных лиц также раскритиковали заявления Федорова, назвав их «циничными» и «опасными», а в Госдуме заявили, что подобная риторика, по их мнению, лишь отдаляет перспективы дипломатического урегулирования конфликта.