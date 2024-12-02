Гражданин России Сергей Нечаев арестован по обвинению в незаконной попытке экспорта двух самолетов Cessna в Россию.

Сергей Нечаев, гражданин России и США, арестован в штате Джорджия по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию. В связи с арестом правительство США изъяло самолеты.

Согласно обвинительному заключению, в период с 3 марта 2023 года по 24 марта 2023 года Нечаев участвовал в схеме по нарушению и уклонению от законов и правил экспортного контроля США, пытаясь контрабандой вывезти через Армению два самолета Cessna – Cessna 172K 1968 года и Cessna 1973 года общей стоимостью около 170 000 долларов – из США в Россию.

Нечаев обвиняется в попытке экспорта контролируемых товаров без лицензии в нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде товаров, противоречащей законодательству США, и предоставлении ложной и вводящей в заблуждение информации в электронных документах по экспорту, представленных через автоматизированную систему экспорта.

В случае признания виновным Нечаеву грозит максимальное наказание в общей сложности в виде 35 лет лишения свободы.