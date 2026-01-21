Украина не будет направлять военных в Гренландию, заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, этому есть три причины: в стране продолжается полномасштабная война, отсутствует официальная просьба от Дании, а Украина не является членом НАТО.

«Что касается наших военных, у нас война, все они находятся на фронте. Премьер Дании Метте Фредериксен с таким вопросом ко мне не обращалась», — отметил Зеленский. Он добавил, что ситуация понятна всем сторонам, так как Украина не входит в НАТО.

Ранее Киев и Копенгаген подписали в феврале 2024 года соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Дания предоставила Украине военную помощь на сумму не менее €1,8 млрд, а также обязалась содействовать передаче американских истребителей F-16, боеприпасов и оружия. По договору, в период с 2023 по 2028 год Украина получит дополнительную помощь на €8,5 млрд.

Тем временем в Гренландию прибыли первые подразделения европейских войск в рамках совместной миссии по обеспечению безопасности в Арктике. Контингенты направили Франция, Германия и скандинавские страны при координации с Данией. Миссия носит оборонительный характер и направлена на укрепление стабильности в регионе.

Копенгаген ранее подчеркнул, что любые вопросы о статусе Гренландии должны решаться с учетом воли ее жителей и в соответствии с международным правом.