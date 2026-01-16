Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении отреагировал на недавнее заявление Трампа о том, что Киев блокирует мирное соглашение. Украинский лидер подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира.

По его словам, Киев всегда стремился к прекращению конфликта и готов к переговорам, но условия должны быть справедливыми и защищать суверенитет страны. Зеленский отметил, что продолжение войны связано с действиями России, которая не заинтересована в мирном урегулировании, и обвинил Москву в эскалации атак на украинскую инфраструктуру и население.

Он также подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения поддержки в обороне и восстановления экономики, и призвал мировое сообщество не оставаться равнодушным к агрессии России.

В пятницу, 16 января, президент Украины сообщил о подготовке Россией новых масштабных атак.

На днях, представитель России при ООН Василий Небензя вновь подтвердил позицию Москвы по украинскому конфликту, заявив, что Россия будет использовать военные методы до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский «не придет в чувства» и не согласится на условия, которые Россия считает реалистичными.