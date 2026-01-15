Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине блокирует не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин, по его мнению, готов к заключению сделки, тогда как Киев, как утверждает Трамп, не демонстрирует готовности к «реалистичным условиям» переговоров. Он подчеркнул, что именно позиция украинской стороны, а не действия Москвы, тормозит процесс мирного урегулирования.

Заявление Трампа вызвало широкий резонанс и критику, в том числе со стороны экспертов и ряда западных политиков, которые ранее возлагали ответственность за продолжение войны на Россию. Официальный Киев на момент публикации материалa комментариев не дал.