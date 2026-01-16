Международные союзники российского президента Владимира Путина ощущают себя покинутыми и недовольны недостатком поддержки в критические моменты, сообщает Bloomberg.

По информации издания, официальные лица Венесуэлы считают, что их давние связи с Россией оказались «бумажным тигром». Аналогичные проблемы наблюдаются в Сирии, Иране и на Кубе: авторитарные режимы, ранее рассчитывавшие на поддержку Кремля, не получили необходимой помощи, когда она была особенно важна. Так, сирийский диктатор Башар Асад был вынужден обратиться в Москву после ослабления российского военного содействия, а Куба столкнулась с гуманитарным кризисом.

В Иране после ударов США руководство сталкивается с крупными протестами и угрозой новых военных действий. В Венесуэле же власти жалуются на недостатки российских систем ПВО С-300 и Бук-М2, а также на нехватку технической поддержки для обеспечения их эффективности. Российская помощь в киберобороне также оказалась недостаточной: атаки США привели к перебоям в энергоснабжении Каракаса.

В результате доверие к стратегическому партнерству между Венесуэлой, Кубой и Россией сильно ослабло. По данным источников, для Москвы сейчас более важны отношения с США, чем с Венесуэлой, и захват Мадуро американскими силами стал неприятной, но не катастрофической ситуацией для России.

Bloomberg отмечает, что аналогичная ситуация с Ираном более серьезна из-за глубокого военного сотрудничества с Россией, однако Москва вряд ли окажет активную поддержку Тегерану, отдавая приоритет войне против Украины.