Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вновь подтвердил позицию Москвы по украинскому конфликту, заявив, что Россия будет использовать военные методы до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский «не придет в чувства» и не согласится на условия, которые Россия считает реалистичными.

По словам Небензи, условия для Киева будут ухудшаться с каждым днем, а на любые атаки украинских сил Россия будет отвечать «жестко». Он также обвинил украинское руководство в «срыве переговорного процесса» и подчеркнул, что Москва намерена продолжать военные действия до достижения своих целей.

Ранее Небензя не раз заявлял, что Россия рассматривает силовое давление как основной способ «урегулирования проблем» на Украине и призвал мировое сообщество учитывать эту позицию при обсуждении мирного процесса.

Примечательно, что недавно Дональд Трамп заявил: мирное соглашение по Украине блокирует не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка сообщает о подготовке Россией новых масштабных атак.

По данным Глобального индекса миролюбия 2025 года (Global Peace Index), составленного Международным институтом экономики и мира, Россия оказалась на последнем, 163-м месте.