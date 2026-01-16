Разведка Украины сообщает о подготовке Россией новых масштабных атак. Президент страны подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами, включая Чехию, Великобританию и Латвию, особенно в области поставок вооружений и дронов.

По его словам, энергетические и коммунальные службы активно восстанавливают поврежденные объекты после российских ударов, в работу вовлечены десятки тысяч специалистов. Особое внимание уделяется системам противовоздушной обороны и безопасности населения.

Президент также призвал мировое сообщество не оставаться в стороне и выразил благодарность всем, кто защищает Украину на фронте и в тылу.

Ранее высокопоставленные российские чиновники заявляли, что Россия продолжит боевые действия, пока Украина «не придет в себя».