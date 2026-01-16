Сенатор США Рэнд Пол (республиканец от Кентукки) представил законопроект «Прекращение выплат пособий негражданам» (End Welfare for Non-Citizens Act). Документ направлен на прекращение предоставления средств налогоплательщиков, включая временную помощь нуждающимся семьям (TANF), Medicaid, программу дополнительного продовольственного обеспечения (SNAP) и любые другие федеральные пособия, субсидии или услуги, беженцам, лицам, получившим убежище, или иммигрантам без легального статуса в США.

«С национальным долгом, превышающим 38 триллионов долларов, Вашингтон не должен запускать систему социальной помощи на автопилоте, — заявил сенатор Пол. — Этот законопроект ставит Америку на первое место, прекращая использование средств налогоплательщиков для выплат негражданам. Если мы хотим устойчивой системы социальной защиты и разумного расходования государственных средств, этот закон должен быть принят».

По словам сенатора, недавняя крупная мошенническая схема в Миннесоте, оцененная федеральными прокурорами в 9 миллиардов долларов, демонстрирует серьёзные проблемы с контролем над системой соцпомощи. Законопроект направлен на защиту американских налогоплательщиков и предотвращение бесконтрольных расходов.

Ранее администрация Трампа запретила энергетики и сладости для получателей пособий, а также постановила, что получатели помощи должны доказать, что ищут работу.