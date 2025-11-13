Президент Дональд Трамп подписал закон «One Big Beautiful Bill Act», который изменяет правила получения продовольственной помощи по программе SNAP для трудоспособных взрослых без иждивенцев (ABAWD). Теперь часть получателей должна будет подтверждать, что они ищут работу или выполняют условия занятости, чтобы сохранить свои пособия.

Как сообщает администрация Трампа, “программа SNAP предназначена для предотвращения голода, но вместе с тем требует соблюдения трудовой дисциплины”. Взрослые в возрасте 16–59 лет, способные работать, должны регистрироваться для поиска работы, участвовать в программах трудоустройства или работать, если им предлагают подходящую должность. Нарушение этих требований может привести к временной или постоянной потере пособий.

Для ABAWD существуют дополнительные требования: получать работу не менее 80 часов в месяц, участвовать в трудовых программах или совмещать работу с программами занятости. Освобождаются от этих требований беременные, инвалиды, ветераны, лица до 24 лет в приемных семьях и бездомные. Несоблюдение правил в течение трех месяцев приводит к потере пособий до конца трехлетнего периода.

Эти изменения вступят в силу после публикации официальных инструкций, и USDA будет обновлять информацию для получателей SNAP.