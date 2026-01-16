Суд в США приговорил жителя Дели (Индия) к тюремному сроку за сговор с целью незаконного экспорта авиационных компонентов из штата Орегон в Россию.

58-летний Санджай Каушик получил 30 месяцев федеральной тюрьмы и 36 месяцев последующего надзора. По данным суда, он участвовал в схеме по поставке в Россию оборудования двойного назначения, включая навигационные и полётные системы, без необходимых экспортных лицензий, в нарушение Закона о реформе экспортного контроля США.

Следствие установило, что с сентября 2023 года Каушик совместно с сообщниками приобретал в США авиационные компоненты под ложным предлогом, будто они предназначены для его индийской компании и будут использоваться в гражданской авиации. Фактически оборудование планировалось переправить через Индию конечным получателям в России. В одном из эпизодов речь шла о системе ориентации и курсовых данных (AHRS), экспорт которой в Россию требует специального разрешения Министерства торговли США. Компонент был задержан до вывоза из страны.

Каушик был арестован в Майами 17 октября 2024 года и с тех пор находился под стражей. В ноябре 2024 года ему были предъявлены обвинения по трём пунктам, включая попытку незаконного экспорта и предоставление ложных сведений. В октябре 2025 года он признал вину по одному из пунктов — сговору с целью продажи экспортно-контролируемых авиационных компонентов российским получателям.