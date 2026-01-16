Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в ходе встречи в Белом доме подарила президенту США Дональду Трампу медаль, полученную ею за Нобелевскую премию мира 2025 года.

На церемонии 15 января в Вашингтоне Мачадо вручила Трампу золотую медаль в рамке с надписью благодарности за его «выдающуюся роль в продвижении мира, дипломатии, защиты свободы и процветания», подчеркнув, что делает это от имени народа Венесуэлы.

Трамп принял подарок и назвал его «прекрасным жестом взаимного уважения», подтвердив, что намерен сохранить медаль у себя.

Норвежский Нобелевский комитет уточнил, что хотя медаль может менять владельцев, сам статус лауреата остаётся неотъемлемо связан с изначальным получателем, и премия не переходит к другому человеку.

Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году за борьбу за демократию и права человека в Венесуэле.

