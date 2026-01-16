Согласно Глобальному индексу миролюбия 2025 года (Global Peace Index), подготовленному Международным институтом экономики и мира, Россия заняла последнее, 163-е место.

На низкое место повлияло участие страны в международных конфликтах, высокие военные расходы и нестабильная внутренняя ситуация.

В числе самых миролюбивых стран оказались Исландия, Новая Зеландия и Португалия, где низкий уровень преступности и минимальные военные траты обеспечивают гражданам спокойную жизнь. Глобальный индекс миролюбия публикуется ежегодно и оценивает уровень безопасности, внутренней стабильности и миролюбия в 163 государствах.