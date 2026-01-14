Госдепартамент США объявил о приостановке обработки иммиграционных виз для граждан 75 стран, выходцы из которых, по оценке ведомства, непропорционально часто пользуются социальными пособиями в США. Ограничения будут действовать до тех пор, пока американские власти не убедятся, что новые иммигранты не станут финансовым бременем для налогоплательщиков.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что мера затронет десятки стран, включая Сомали, Гаити, Иран и Эритрею. Власти подчеркивают, что цель решения — предотвратить злоупотребление системой социальной поддержки и сохранить ресурсы американских граждан.

В перечень стран, подпавших под ограничения, также вошли Россия, Афганистан, Бразилия, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Особое внимание федеральных органов привлекла Сомали на фоне крупного мошеннического скандала в штате Миннесота, где следствие выявило масштабные злоупотребления программами социальной помощи. По данным прокуратуры, значительная часть фигурантов дела — выходцы из сомалийской общины.

Как сообщается, в ноябре 2025 года Госдепартамент разослал дипломатическим представительствам по всему миру служебную телеграмму с указанием ужесточить визовый контроль в рамках положения иммиграционного законодательства о «public charge» — вероятности того, что заявитель станет получателем государственной помощи.

Кроме того, ведомство определило ряд стран, гражданам которых может потребоваться внесение визового залога. В этот список вошли Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, для которых уже обозначены сроки введения новых требований.

В администрации президента Дональда Трампа заявляют, что данные шаги соответствуют курсу «Америка прежде всего» и направлены на защиту интересов США и американских налогоплательщиков.