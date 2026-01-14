Администрация Дональда Трампа заявила о связи между массовыми депортациями нелегальных мигрантов и снижением цен на жильё в США. Об этом сообщается в публикации Белого дома.

Согласно приведённым данным Rapid Response 47, в 14 из 20 крупнейших агломераций с наибольшей численностью нелегальных мигрантов в декабре было зафиксировано снижение цен на жильё в годовом выражении. При этом умеренный рост цен наблюдался лишь в трёх мегаполисах, все они имеют статус «городов-убежищ», пишет издание Breitbart.

В качестве примера приводится Сан-Антонио, где арендные ставки заметно снизились после того, как застройщики ввели в эксплуатацию большое количество жилья, рассчитывая на рост миграции в 2025 году. В то же время в Сиэтле, где местные власти заявляют о защите мигрантов от действий иммиграционной полиции, аренда, напротив, слегка выросла.

«Массовые депортации означают более доступное жильё для американцев», — подчеркнули в администрации Трампа. Эксперты, поддерживающие жёсткую миграционную политику, также указывают на фактор спроса и предложения, отмечая, что сокращение миграции напрямую влияет на рынок недвижимости.