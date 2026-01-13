После нескольких месяцев нарастающего военного давления со стороны США на Венесуэлу несколько дней назад ситуация резко изменилась в результате прямых военных действий США и смещения с поста президента Николаса Мадуро. Этот шаг внезапно завершил один этап длительного политического кризиса в Венесуэле и открыл гораздо более неопределенный период.

Теперь перед Венесуэлой стоят неотложные вопросы управления, легитимности и восстановления демократии. Кто будет осуществлять власть дальше, как будут восстановлены институты и смогут ли венесуэльцы продвинуться к стабильному и инклюзивному политическому переходу — все эти вопросы остаются нерешенными в стране, уже ослабленной годами экономического коллапса и эрозии институтов.

Последствия выходят за пределы Венесуэлы. Применение военной силы для свержения правительства поднимает фундаментальные вопросы о направлении внешней политики США и о том, сигнализирует ли этот момент о более широком возвращении к агрессивным интервенционистским стратегиям, что имеет последствия для международных норм и глобальной стабильности — эти аспекты обсудили приглашенные спикеры на еженедельном брифинге ACoM 9 января.

Операция США в Венесуэле: цель — не демократия, Штаты хотят доминировать в регионе

И второй вопрос: учитывая глубину экономического коллапса и институционального ущерба в Венесуэле, что на самом деле потребуется для достоверного и инклюзивного демократического восстановления, какие условия должны существовать и насколько мы далеки от них сейчас?

«Я венесуэлец, у меня там семья и друзья, и моя карьера как бы шла по двум направлениям: попытка анализировать происходящее максимально объективно, используя аналитические инструменты историка, и при этом, конечно, имея очень личную заинтересованность в том, что происходит».

«По словам людей, с которыми я общался на месте, сейчас можно выделить три основных, скажем так, состояния — как эмоциональных, так и интеллектуальных — в отношении происходящего», — сказал венесуэлец по происхождению Алехандро Веласко, историк из школы Галлатин Нью-Йоркского университета и исполнительный редактор журнала NACLA Report on the Americas, говоря о том, как сами венесуэльцы могут интерпретировать операцию США в Венесуэле.

«Первое — это тревога, именно та, о которой вы говорили: тревога по поводу будущего, которое, хотя кризисы, затрагивающие Венесуэлу, продолжаются не только последние годы, но фактически десятилетия, теперь вступило в совершенно новую фазу. Тот факт, что Соединённые Штаты осуществили прямое военное вмешательство в стране, а затем, возможно, последует своего рода вмешательство через шантаж или давление — как бы это ни называли — резко меняет ландшафт политических возможностей, рисков и ограничений для различных акторов и влияет на повседневную жизнь самих венесуэльцев».

«Второе — это растерянность. Какими бы драматичными ни были события субботы (3 января 2026 г.), функционально, по сути, ничего не изменилось с точки зрения игроков, находящихся у власти, за исключением, конечно, важного и значимого отсутствия Мадуро. Возникает ощущение: несмотря на то, что суббота была болезненной, пугающей, шокирующей — каким бы словом это ни назвать — что же на самом деле изменилось с тех пор? Это ещё одно важное чувство — повсеместная растерянность, о которой я слышал от друзей и родственников дома», — продолжил Веласко, у которого остались семья и друзья в Венесуэле.

«И третье — и это стало проявляться по мере того, как пыль, и в буквальном, и в переносном смысле, оседала в последние дни — это странное чувство ожидания. Это, конечно, не надежда, но ощущение того, что политическая «игра» — и под игрой я имею в виду не развлечение, а скорее теорию игр — сдвинулась с мёртвой точки. После столь долгого периода кажущегося застоя и движения лишь в сторону усиления давления мы увидели события, которые ещё несколько дней, а тем более месяцев назад казались совершенно невозможными, например, освобождение политических заключённых, которое мы начали наблюдать прошлой ночью. Мы слышим очень примирительную риторику со стороны новых властей Венесуэлы о сотрудничестве с администрацией Трампа, и даже сам Трамп говорит, что, возможно, состоится встреча или он даже может поехать в Венесуэлу», — сказал он, отметив, что «это вещи, которые были немыслимы ещё несколько недель или месяцев назад».

«Это подводит к вопросу: каким образом институциональный ландшафт Венесуэлы способствовал и формировал ощущение возможностей и перспектив, например, демократического перехода? И здесь, по крайней мере для меня, это остаётся главным вопросом», — подчеркнул Веласко.

«Судя по тому, что мы слышали от администрации США, демократия для них, по-видимому, не является ни первоочередной, ни второстепенной, ни даже более далёкой целью в данный момент. В центре внимания, по крайней мере на поверхности, находится нефть, а шире — более крупное геополитическое измерение, связанное не просто с гегемонией, а фактически с доминированием в регионе в отношении его ресурсов. Мы видим это в контексте разговоров о Гренландии и заявлений таких фигур, как Стивен Миллер, о необходимости перенаправления ресурсов континента непосредственно в Соединённые Штаты».

«Что это означает для Венесуэлы? В каком-то смысле события последних дней показывают парадокс: с одной стороны, есть экономический кризис, политическая напряжённость и ощущение хаоса. Но с другой стороны, сам режим остаётся весьма сплочённым с точки зрения государственного управления и контроля над государственными институтами. Институты разрушены в том смысле, что они не представительные, не способны отражать плюрализм и распределять ресурсы непартийно, но прочность государства как аппарата — это именно тот рычаг, которым располагают новые власти Венесуэлы в переговорах с США».

«Альтернатива — полная смена режима с опорой на эмигрантскую оппозицию во главе с Марией Кориной Мачадо и её представителем Эдмундо Гонсалесом — означала бы демонтаж всего государственного аппарата, как это было, например, в Ираке, что привело бы к хаосу на улицах, отсутствию полиции, вооружённым формированиям, лёгким мишеням для повстанцев и так далее. Вместо этого нынешние игроки — Дельси Родригес, Хорхе Родригес, министр внутренних дел и Владимир Падрино Лопес, министр обороны — могут, исходя из собственной заинтересованности в сохранении власти, использовать государственный аппарат для обеспечения стабильности в переходный момент».

«И это создаёт как огромные риски, так и значительные возможности. Одна из главных забот венесуэльцев — это экономическое выживание: возможность прокормить семью, отправить детей в школу, получить лекарства без постоянной нужды и конфликта», — подчеркнул Веласко. «Если нынешние власти смогут договориться с США, это может привести к довольно быстрому и ощутимому экономическому восстановлению, что, в свою очередь, может быть преобразовано в политический капитал. И это, возможно, самая ироничная возможность нынешнего момента: если выборы будут отложены, скажем, на 12–18 месяцев, они могут превратить этот капитал в маловероятный сценарий победы на выборах после перехода, особенно учитывая ослабленную позицию эмигрантской оппозиции Марии Корины Мачадо и раскол, вызванный поддержкой не только устранения Мадуро, но и вмешательства США».

Операция США в Венесуэле абсолютно незаконна с точки зрения международного права

«Совершенно очевидно, что с юридической точки зрения нет никакого способа оправдать эту операцию. Существует свод правил, согласованных после Второй мировой войны в 1945 году. Они чётко закреплены в Уставе ООН и предусматривают не только положения о применении силы, но и запрет на угрозу её применения — именно это мы наблюдали со стороны правительства США в отношении Венесуэлы на протяжении многих месяцев, что в итоге завершилось операцией по захвату и выведению Николаса Мадуро из власти», — заявил Мариано де Альба, венесуэльский юрист в области геополитики, международного права и дипломатии.

«Разумеется, принцип запрета применения силы имеет определённые исключения. Во-первых, сила может быть использована при наличии санкции Совета Безопасности ООН, что в данном случае было практически невозможно из-за права вето России и Китая. Я бы сказал, не абсолютно невозможно, но крайне маловероятно. Во-вторых, сила может применяться в рамках осуществления законного права на самооборону. Думаю, именно по этой причине правительство Мадуро, несмотря на всю свою риторику и показные жесты, старалось быть крайне осторожным в реакции на масштабное наращивание военного присутствия в Карибском регионе», — объяснил он. «Это и есть международно-правовой аспект ситуации, который, очевидно, делает данную операцию незаконной».

«При этом необходимо признать, что Николаса Мадуро едва ли можно считать легитимным президентом страны, учитывая его сокрушительное поражение на президентских выборах в июле 2024 года. Однако этот факт не имеет значения с точки зрения международного права, поскольку, несмотря на отсутствие демократической легитимности — что абсолютно верно, — Мадуро фактически контролировал страну. Это международный аспект».

«Что касается позиции США, то, думаю, ни для кого не является сюрпризом, что Соединённые Штаты исторически, особенно после Второй мировой войны, придерживались избирательного подхода к соблюдению международного права — в большей или меньшей степени в зависимости от того, кто находится у власти в Вашингтоне. США в целом старались соблюдать международное право, но в ряде случаев рассматривали его как предел, который не всегда готовы уважать. В данном случае США выдвинули два или три аргумента, чтобы убедить собственных военных в том, что операция является законной:

Первый аргумент заключался в том, что США не считали Мадуро президентом Венесуэлы.

Второй: с марта 2020 года Мадуро находился под обвинением в США, утверждённым большим жюри, по обвинениям в многолетнем участии в наркоторговле. Именно это дело теперь будет рассматриваться в американских судах.

Третий аргумент — в прошлом году правительство США также пыталось выстроить юридическую позицию, которая довольно слаба с правовой точки зрения.

В частности, США утверждали, что Мадуро являлся главой наркоторговой организации Cartel de los Soles. Эта структура действительно существует, но она не является полноценным картелем в том смысле, в каком мы привыкли говорить о мексиканских картелях. Также важно учитывать, что президент Трамп рассматривал эту ситуацию с трёх точек зрения. Первая — нефть, вторая — наркотики и третья — миграция.

Президент Трамп продвигал совершенно ложный нарратив о том, что Венесуэла якобы отправила в США миллионы наркопреступников и, по его словам, людей из психиатрических учреждений. На самом деле в США действительно существует крупная венесуэльская мигрантская община, и она возникла именно из-за экономического кризиса, сформировавшегося при правлении Мадуро. Подавляющее большинство венесуэльцев, покинувших страну и добравшихся до США, — это люди, пытающиеся свести концы с концами, найти работу и отправлять деньги своим семьям в Венесуэле».

«Нельзя отрицать, что небольшая часть мигрантов была вовлечена в преступную деятельность или имела связи с криминальными структурами, но это именно меньшинство. В этом контексте часто упоминается организация «Трен де Арагуа» — преступная группировка, возникшая в тюрьме в штате Карабобо, в центральной части Венесуэлы. Некоторые лица, связанные с этой группировкой, действительно обосновались в США и были причастны к отдельным преступлениям, но я хочу подчеркнуть: это меньшинство», — заявил де Альба. «Большинство венесуэльцев в США — это трудолюбивые люди, пытающиеся начать новую жизнь после того, как были вынуждены покинуть страну из-за тяжёлых экономических условий, а в некоторых случаях — из-за политических преследований».

«С учётом всего этого, с юридической точки зрения крайне сложно оправдать эту операцию и решение сместить Мадуро с власти», — настаивает он.

«С международной точки зрения этот прецедент вызывает серьёзную тревогу. Если посмотреть на Стратегию национальной безопасности США, опубликованную в конце прошлого года, создаётся впечатление, что администрация Трампа стремится вновь сосредоточить внимание на Западном полушарии, но делает это в основном через стратегию давления и угроз. В этом смысле успешная с военной точки зрения операция по вывозу Николаса Мадуро стала важным сигналом: угрозы Трампа могут воплощаться в реальность — не только для Венесуэлы, но и для других стран региона. Именно поэтому мы видим, как правительство Мексики действует крайне осторожно в отношениях с Трампом, идя на определённые уступки. Мы также наблюдали напряжённые отношения с президентом Колумбии Густаво Петро».

«Мы входим в сценарий, при котором США будут пытаться использовать успех операции против Мадуро для давления не только на Латинскую Америку, но, возможно, и на другие страны мира, а также на венесуэльское правительство, которое сумело удержаться у власти и которое, по сути, является продолжением режима Мадуро и его жены Силии Флорес», — продолжил де Альба. «Я не вижу, чтобы в настоящий момент у стран региона или у других акторов, например Европейского союза, было достаточно инструментов или рычагов влияния, чтобы эффективно противостоять происходящему. Однако думаю, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот прецедент приведёт к определённым сдвигам с целью защитить себя и снизить риск продвижения подобной внешнеполитической повестки США».

«В краткосрочной перспективе я не испытываю оптимизма, но в долгосрочной перспективе я не думаю, что стратегия доминирования в Западном полушарии исключительно через угрозы и принуждение сможет быть устойчивой. США также должны думать о стимулах, о позитивных мерах — о том, что в международных отношениях называют «пряниками». Это напрямую связано с ситуацией в Венесуэле, потому что сейчас Трамп заявляет, что всё сводится к нефти и что США собираются восстановить венесуэльскую нефтяную промышленность. Но здесь есть проблема: президент Трамп не может заставить крупные американские нефтяные компании инвестировать в Венесуэлу и реально восстановить отрасль, пока в стране не будут решены фундаментальные вопросы — установление верховенства закона, масштабные инвестиции в инфраструктуру и наличие независимых судов, гарантирующих соблюдение контрактов.

Поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что этот план президента Трампа сработает. В то же время я понимаю, почему он решил оставить режим Мадуро у власти: продвигать нефтяные сделки, которые фактически игнорируют интересы венесуэльского народа, гораздо проще, если у власти находится авторитарное правительство, которое десятилетиями не несёт ответственности перед своим населением», — заявил де Альба.

Венесуэльская нефть: американская сторона в этом вопросе

«Сначала сосредоточусь на нефтяной цели, потому что, хотя госсекретарь Рубио изложил этот трёхэтапный план, мы не слышали, чтобы президент Трамп говорил о каком-либо демократическом переходе. Поэтому, поскольку совершенно ясно, что именно президент Трамп принимает решения, до тех пор пока мы не услышим от него формулировку какой-то политики или поддержки перехода, это не будет реальной частью плана», — сказала Роксана Виджил, научный сотрудник по международным отношениям Совета по международным отношениям.

«Что касается нефти: Венесуэла добывает около 900 тысяч баррелей нефти в день. В масштабах мирового предложения это менее 1% глобального объёма, так что в глобальном смысле это довольно небольшое количество. Но, конечно, экономика Венесуэлы почти полностью зависит от нефтяных доходов, и это оказывает на страну огромное влияние. Для достижения цели президента Трампа по восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы нужны несколько вещей: во-первых, нужны новые законы и новая экономическая рамка, по сути — институциональные изменения, структурные изменения, которые реально может осуществить только демократически избранное правительство. Во-вторых, нужны инвестиции. Верховенство закона и эти институциональные структурные изменения дадут инвесторам уверенность в том, что их вложения будут защищены. И при этом мы слышим, как президент Трамп буквально вчера или позавчера говорил, что тип инвестиций, который он имеет в виду, — это 100 миллиардов долларов.

Это указывает на многолетние усилия, которые не совпадают и не согласуются с общей картиной мирового нефтяного рынка, который в настоящий момент хорошо обеспечен. У вас есть добыча нефти вне ОПЕК, которая будет поступать из стран Америки, которые Международное энергетическое агентство называет «Американской пятёркой»: США, Канада, Бразилия, Аргентина и Гайана. Эти страны будут увеличивать предложение на рынке. И, как мне кажется, в ближайшие годы мы увидим переизбыток нефти», — сказала Виджил. «Так что миру, говоря прямо, не нужна дополнительная нефть, и уж точно Соединённым Штатам не нужна венесуэльская нефть, которая является очень специфической: она тяжёлая, сернистая. Для её транспортировки требуются значительные затраты, а затем она требует переработки. И для переработки венесуэльской нефти существует лишь несколько специализированных нефтеперерабатывающих заводов в мире, которые вообще могут её принимать и превращать в продукт, пригодный для использования. Это ещё один аспект, почему эта масштабная цель восстановления энергетического сектора Венесуэлы в рамках многолетнего, фактически десятилетнего обязательства не совпадает с реальностью».

«Аспект санкций: Венесуэла находится под действием крайне сложного санкционного режима: всё правительство Венесуэлы заблокировано в рамках санкционной программы США, под санкциями также находится энергетический сектор Венесуэлы, нефтяная отрасль и финансовый сектор страны. Поэтому, если бы цель заключалась в том, чтобы реально и существенно восстановить нефтяной сектор и привлечь инвесторов, рынок ожидал бы чёткого сигнала, особенно инвесторы и нефтяные компании, которых администрация пытается привлечь».

«Чтобы санкции не мешали, можно частично их отменить или приостановить, или ввести общие лицензии — по сути, широкие исключения, позволяющие американским лицам не соблюдать определённые ограничения. Пока мы слышали от министра энергетики несколько важных заявлений: во-первых, что правительство США будет бессрочно продавать венесуэльскую нефть; во-вторых, Министерство энергетики объявило, что будут выданы разрешения на продажу нефти и на распоряжение доходами. Однако никаких деталей этих разрешений нет».

Доходы от венесуэльской нефти. Блокада «теневого флота»

«Президент Трамп ясно дал понять, что блокада, которая обеспечивается военно-морским присутствием у побережья Венесуэлы, сохранится. Блокада предназначена для обеспечения соблюдения санкций в нефтяном секторе и нацелена на так называемый «теневой флот» — сотни судов, которые перевозят не только венесуэльскую, но также иранскую и российскую нефть по всему миру на чёрном рынке. Эта нефть продаётся со скидкой, поскольку покупатели берут на себя большой риск, имея дело с санкционным сырьём», — рассказала Виджил. «Администрация Трампа, насколько мне известно, впервые использует военные силы для обеспечения соблюдения санкций США и преследования теневого флота. Это поднимает целый ряд других вопросов, но применительно к блокаде нам ещё предстоит увидеть, что будет дальше: будет ли военная сила использоваться только для поддержания блокады и усиления давления на режим. Означает ли это, что 100% нефти будет направляться в США? И что это значит для обязательств Венесуэлы перед другими партнёрами в нефтяном секторе?»

«Есть опасения по поводу того, что у нас очень мало информации о том, как администрация Трампа планирует использовать доходы от нефти. Пока было сказано лишь немногое: эти средства не будут поступать в Министерство финансов США, они не будут частью фондов, которые обычно находятся под надзором и контролем, характерными для государственных средств. На данный момент сообщается, что доходы от продажи венесуэльской нефти правительством США будут размещаться на счёте в США — где именно, неясно. Также есть сообщения, что деньги могут находиться на офшорных счетах на определённых этапах транзакций, что, разумеется, вызывает множество вопросов», — продолжила Виджил.

«И куда пойдут эти деньги, кто ими будет распоряжаться и какие механизмы контроля будут созданы, чтобы средства не использовались в коррупционных целях. Один из ключевых моментов заключается в том, что часть средств, по-видимому, неизбежно должна будет поступить Дельси Родригес, чтобы она могла управлять правительством, которое сейчас курирует, если это соответствует общей цели США по нефти».

«И, наконец, утверждение президента Трампа о том, что эти деньги принесут пользу венесуэльскому народу. Сейчас венесуэльский народ не представлен за этим условным столом переговоров. Есть правительство США и есть правительство Дельси Родригес, которые решают, как лучше использовать эти доходы в интересах венесуэльцев. Для меня это остаётся открытым вопросом и серьёзной проблемой, если нет представителя венесуэльского народа и механизма, через который они могли бы влиять на использование этих средств», — высказала она свои сомнения в словах Трампа о заботе о венесуэльцах.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services