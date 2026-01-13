В ближайшие недели в США начнется очередной этап массового задержания нелегальных иммигрантов и тех не граждан страны, у которых были проблемы с законом.

Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что агенты ICE (службы иммиграционного и таможенного контроля) будут ходить “от дома к дому”, чтобы проверять статус людей и депортировать нелегалов.

Пока неизвестно, как это будет на практике. Агенты ICE и раньше ходили по конкретным адресам, где, по их информации, проживали или работали нелегалы. Что значит “от дома к дому” сейчас, можем лишь предполагать.

Доподлинно известно следующее:

к концу прошлого года ICE нанял дополнительно 12 тысяч агентов (планировалось набрать 10 тысяч). Интересно, что найм новых сотрудников продолжается, и сейчас в штате 22 тысячи человек, права которых за последний год были значительно расширены;

ведётся массовое строительство центров содержания задержанных иммигрантов: реализуется план по покупке складов и переоборудованию их в «mega detention centers» на десятки тысяч мест. В планах ICE перестройка по всей стране около 24 складов под иммиграционные тюрьмы, некоторые из которых смогут содержать более 5 тысяч человек;

в декабре 2025 года ICE заключила контракты на 281 миллион долларов с частными фирмами, которые будут отслеживать адреса проживания нелегалов и передавать их иммиграционной службе для проведения задержаний. Около 10 компаний уже приступили к работе. Эти подрядчики наделены правом собирать информацию о конкретных людях онлайн, включая социальные сети, коммуницировать с работодателями, проверять существующие базы данных и даже вести физическое наблюдение за людьми, отмечая места, которые они посещают. За подтвержденные адреса предусмотрено финансовое вознаграждение. В 2026 году ожидается заключение дополнительных контрактов с такими подрядчиками и интеграция их с программой "от дома к дому".

Финансирование всех программ проводится в рамках “большого красивого закона” Трампа, который был подписан в июле прошлого года. За 4 года предполагается потратить 170 миллиардов долларов на поимку, содержание и депортацию людей, которые считаются либо нелегальными, либо представляющими угрозу для США.

В год планируется депортировать по одному миллиону человек. К слову, в прошлом году удалось выслать “только” 622 тысячи, но тогда у ICE не было ресурсов, которые появились сейчас. “Самодепортации” в 2025 году составили 1,9 миллиона человек. Администрация Трампа подчеркивает, что активная фаза депортаций еще не началась.

Теперь немного о том, как изменилась депортация со времен Обамы-Байдена.

Во-первых, существует устойчивый миф, что Обама депортировал больше людей, чем Трамп. Нужно, все-таки, сравнивать сопоставимые величины.

Да, Обама депортировал около 3 миллионов человек, но сделал он это за 8 лет. Пик депортаций при нем был в 2012 году — 409 тысяч. Трамп в прошлом году пока лишь разминался, но все равно смог вывезти из США больше — 622 тысячи.

Но самое главное отличие депортационных процессов при Обаме-Байдене от трамповских — кого и где ловят.

Тут важно знать, что существует “быстрое возвращение” людей, оно происходит вблизи границы, и более затратное, когда нелегалов ловят внутри страны.

При Обаме людей задерживали везде — и у границы, и далеко от нее. Но он фокусировался на депортации людей с криминальным прошлым. К концу его срока 94% всех депортируемых имели судимости. Сравните с тем, что получилось в прошлом году у Трампа: около 70% депортируемых вообще не имели проблем с законом.

При Байдене из страны выслали больше 4 миллионов человек, но произошло это в основном у границы: человек нелегально попал на территорию США, его тут же развернули и отправили обратно. Разумеется, депортировали преступников и из глубины страны.

Ни при Обаме, ни при Байдене не трогали людей, живущих в США давно, и не имеющих судимости. Были четкие правила приоритетов.

При Трампе теоретически выслать могут любого, у кого нет гражданства США. Даже легальный статус, даже отсутствие судимости не гарантируют, что вас не тронут. Более того, есть случаи, когда временно задерживают и тех, у кого есть гражданство. Некоторым “посчастливилось” провести неделю в заключении, прежде чем выяснилось, что они граждане США.

Еще год назад иммиграционные адвокаты утверждали, что агенты ICE не проводят облавы в школах, больницах и церквях.

20 января 2025 Трамп отменил политику Байдена, которая запрещала или ограничивала операции ICE в “защищённых местах” — в школах, больницах, церквях, детских садах… на демонстрациях, во время похорон и т.д.

Еще год назад иммиграционные адвокаты утверждали, что агенты ICE не могут без соответствующих разрешений провести досмотр личных вещей или зайти в квартиру.

Конституционные поправки, гарантирующие свободу личности и неприкосновенность жилища, не отменены, но случаев, когда агенты выламывают дверь, избивают тех, кто не сопротивляется, или угрожают оружием в ответ на законную попытку производить видеосъемку в публичном месте, — десятки по всей стране.

Вчера в твиттере прочитал популярный пост:

“Самый глупый парень, которого вы знали в старшей школе, стал полицейским, а самый глупый парень, которого знал он, стал агентом иммиграционной и таможенной службы”.

Добавьте к этому то, что новые агенты ICE теперь выходят на улицы через 8 недель обучения вместо 5 месяцев, и вы получите людей, которые не знают толком ни своих обязанностей, ни ваших прав.

Никаких рекомендаций не даю, не уполномочен. Могу лишь сказать, что делаю сам, и что буду делать, если опять их увижу…

Я ношу с собой гринкарту (оригинал). Я не буду пользоваться правом молчать. Нет гарантий, что не решат, будто мне есть что скрывать. Я больше не буду фотографировать агентов — насмотрелся, какие бывают последствия. Я не буду ускорять шаг или тем более убегать, если увижу какую-то облаву. Но дверь незнакомым людям не открою.

Мне повезло, что я белый и живу в Нью-Йорке. Город у нас пока спокойный… А Верховный суд в прошлом году решил, что агенты ICE имеют право останавливать людей только потому, что они выглядят “как латиноамериканцы”. Такой вот узаконенный расизм.

У меня нет криминального прошлого. У меня легальный статус. Но я все равно не чувствую себя больше уверенно в этой стране.

Очень переживаю за друзей и знакомых, которые из-за Трампа десять лет прождали вызова на иммиграционное интервью и до сих пор даже убежище не получили.

И еще из прочитанного в твиттере:

“Члены ку-клус-клана носят балахоны по той же причине, по которой агенты ICE закрывают лица масками”.

Всем удачи!

Aleksandr Smirnov