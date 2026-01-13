Президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что Закон о гражданских правах 1964 года, несмотря на его историческую значимость, привёл к дискриминации белых американцев.

По словам Трампа, этот закон «сделал много хорошего», однако одновременно, по его мнению, «очень несправедливо обошёлся с белыми людьми». Президент связал последствия принятия закона с последующим развитием политики позитивной дискриминации и программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), которые, как он утверждает, наносят ущерб определённым группам населения.

Высказывания главы Белого дома вызвали резкую реакцию со стороны правозащитных организаций, историков и политических оппонентов. Критики напомнили, что Закон о гражданских правах был принят для прекращения расовой сегрегации и дискриминации афроамериканцев и других меньшинств и считается одним из ключевых достижений движения за гражданские права в США.

Заявление Трампа уже стало предметом активных дискуссий в американских СМИ и социальных сетях, усилив поляризацию вокруг вопросов расовой политики и исторического наследия 1960-х годов.