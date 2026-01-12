Президент США Дональд Трамп объявил о введении жёстких экономических мер в отношении Ирана и стран, продолжающих с ним торгово-экономическое сотрудничество. Согласно заявлению американского лидера, любые государства, ведущие бизнес с Тегераном, могут столкнуться с дополнительными пошлинами в размере 25% на торговлю с Соединёнными Штатами.

По словам Трампа, новые меры направлены на усиление давления на иранские власти на фоне внутреннего подавления протестов и продолжающейся напряжённости вокруг региональной политики Ирана. Он подчеркнул, что Вашингтон «не будет закрывать глаза» на действия Тегерана и его партнёров.

Одновременно, как сообщают американские СМИ, в Белом доме рассматривается широкий спектр дальнейших шагов — от расширения санкций против иранского энергетического сектора и торговых партнёров до более жёстких вариантов реагирования. При этом представители Ирана заявили, что каналы коммуникации с США остаются открытыми и контакты через посредников продолжаются.

Новые тарифы могут затронуть ряд стран Азии и Ближнего Востока, Россию и Китай активно закупающих иранскую нефть и ведущих торговлю с Исламской Республикой. Эксперты отмечают, что подобный шаг способен усилить напряжённость в мировой торговле и вызвать ответные меры со стороны государств, попадающих под американские ограничения.

Ранее Дональд Трамп уже вводил масштабные санкции против Ирана и выходил из ядерной сделки, заявляя, что политика «максимального давления» является единственным способом заставить Тегеран изменить своё поведение.