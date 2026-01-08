Белый дом объявил о создании в Министерстве юстиции США нового подразделения по борьбе с национальным мошенничеством. Об этом говорится в официальном сообщении администрации президента Дональда Трампа, опубликованном 8 января 2026 года.

Новая структура займётся расследованием и преследованием уголовных и гражданских преступлений, связанных с мошенничеством против федеральных программ, субсидируемых государством пособий, бизнеса, некоммерческих организаций и частных лиц по всей стране. Руководить подразделением будет новый помощник генерального прокурора, который возглавит межштатные и межведомственные расследования, будет координировать работу прокуратур США и взаимодействовать с федеральными агентствами для выявления и ликвидации сложных мошеннических схем. В его задачи также войдёт формирование национальных приоритетов правоприменения и разработка законодательных инициатив для закрытия системных уязвимостей.

Особое внимание администрация уделила ситуации в штате Миннесота, которую в Белом доме назвали «эпидемией мошенничества». По данным Министерства юстиции, в Миннесоте предъявлены обвинения 98 фигурантам по делам о мошенничестве, из которых 64 уже осуждены. В рамках расследований выдано более 1 750 повесток, проведено свыше 130 обысков и более 1 000 допросов свидетелей.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США (DHS) усилили присутствие в штате. DHS направило в Миннесоту около 2 000 агентов и провело адресные проверки объектов, подозреваемых в мошенничестве. За последние недели были задержаны более 1 000 нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым. В рамках операции Twin Shield выявлено более 1 300 возможных случаев мошенничества, в том числе связанных с программами для беженцев и вопросами возможной денатурализации.

Другие федеральные ведомства также приняли меры. Министерство здравоохранения и социальных служб заморозило выплаты по ряду программ, включая детские пособия, и усилило контроль за использованием Medicaid. Центры Medicare и Medicaid Services приостановили выплаты по 14 программам в Миннесоте, подозреваемым в злоупотреблениях. Администрация малого бизнеса прекратила выдачу грантов штату и отстранила тысячи заёмщиков от участия в федеральных кредитных программах. Расследования также проводят Министерства труда, сельского хозяйства и жилищного строительства.

В Белом доме заявили, что создание нового подразделения Минюста и комплексные меры федеральных агентств направлены на «жёсткое и системное пресечение мошенничества» и защиту федеральных средств и налогоплательщиков.