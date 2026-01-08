В городе Миннеаполис (штат Миннесота) вспыхнули массовые протесты после гибели 37-летней женщины в результате стрельбы, открытой агентом Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Акции протеста быстро переросли в столкновения с полицией. По данным американских СМИ, на улицы города вышли тысячи человек. Протесты против жестокости полиции проходят также в других городах США — Портленде, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Для разгона демонстрантов полиция применила перечный спрей и газообразную смесь, сообщает CNN. Обстановка в городе остаётся напряжённой: протестующие требуют расследования действий федеральных агентов и привлечения виновных к ответственности.

Погибшей оказалась Рене Николь Маклин Гуд — 37-летняя поэтесса и мать троих детей, недавно переехавшая в Миннесоту. По свидетельствам очевидцев, во время инцидента она находилась рядом со своей супругой и, предположительно, вела видеосъёмку происходящего. Женщина была смертельно ранена несколькими выстрелами.

Супруга погибшей, находившаяся на месте трагедии, в эмоциональном состоянии заявила, что винит себя в произошедшем, утверждая, что именно она уговорила жену выйти к месту событий. В то же время мать Рене Гуд, Донна Гангер, опровергла сообщения о том, что её дочь участвовала в протестах против ICE, подчеркнув, что Рене была «одним из самых добрых и сострадательных людей», и добавив, что в момент стрельбы она, вероятно, была напугана.

В Министерстве внутренней безопасности США (DHS) заявили, что женщина якобы попыталась «использовать свой автомобиль как оружие», направив его на сотрудников правоохранительных органов, охарактеризовав её действия как акт «внутреннего терроризма». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей резко отреагировал на произошедшее, публично потребовав от ICE «убраться к чёрту из города» и назвав утверждения DHS о том, что стрельба велась в целях самообороны, «полной чепухой».

Инцидент вызвал острую политическую реакцию. Представители Демократической партии объявили о подготовке статей импичмента против министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. В Белом доме, напротив, заявили о поддержке сотрудников ICE. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением: «Мы стоим на стороне ICE».

Федеральные и местные власти продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Между тем гибель женщины и последовавшие протесты вновь обострили национальные дебаты о методах иммиграционного контроля, применении силы федеральными агентами и ответственности силовых структур.