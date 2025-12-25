Зеленский в рождественском обращении: «Украинцы вместе, и никто не сможет отнять у нас это чувство»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с рождественским обращением к гражданам страны, подчеркнув, что даже на четвёртый год полномасштабной войны украинцы сохраняют единство, веру и традиции.

Глава государства отметил, что Рождество остаётся временем семьи, дома и духовной близости, несмотря на войну, потери и разрушения. По его словам, именно эти ценности сегодня защищает Украина — свою землю, свои семьи и право на мирную жизнь.

Зеленский напомнил, что не все украинцы могут встретить праздник дома: многие находятся на фронте, в плену, под оккупацией или были вынуждены покинуть свои дома. Он призвал молиться за военнослужащих, за пленных, за погибших защитников Украины и за всех, кто пострадал от российской агрессии.

Президент также упомянул массированные удары, нанесённые Россией накануне Рождества, включая атаки дронами и ракетами, назвав их проявлением безбожия и бесчеловечности:

«Вот так наносят удары безбожники. Так действуют те, кто не имеет ничего общего ни с христианством, ни с чем-либо человеческим».

Говоря о президенте РФ Зеленский сказал: «„Пусть он погибнет“, — каждый из нас может подумать про себя. Но, обращаясь к Богу, мы, конечно, просим о большем».

В завершение президент сказал, что все украинцы сегодня разделяют одну мечту — мир для Украины, победу добра и правды, и тот день, когда вся страна соберётся дома на первое мирное Рождество. Он поздравил граждан с праздником, пожелал мира, благополучия и традиционной рождественской кутьи, завершив обращение словами: «Христос рождается! Славим Его!»