В районе залива Сан-Франциско объявлено предупреждение о прибрежных наводнениях из-за сочетания сильных дождей и аномально высоких «королевских» приливов.

Непогода привела к подтоплению прибрежных районов и городских улиц, а также к массовым закрытиям дорог по всему региону Бэй-Эрии. В ряде мест вода вышла на проезжую часть, из-за чего движение транспорта оказалось серьезно затруднено, а некоторые автомобилисты были вынуждены бросать машины.

По данным метеорологов, уровень приливов достиг рекордных значений, что в сочетании с ливнями усилило эффект наводнения. Экстренные службы продолжают следить за ситуацией, расчищают дороги от воды и грязи и призывают жителей соблюдать осторожность.

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться, а в ближайшие дни возможны новые осадки и локальные подтопления. Жителям рекомендуется по возможности избегать поездок в низменные и прибрежные районы и следовать указаниям властей.