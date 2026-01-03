Россия резко осудила действия Соединённых Штатов в отношении Венесуэлы, охарактеризовав их как «акт вооружённой агрессии». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном после сообщений о военных ударах США и заявлений Вашингтона о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В МИД России заявили, что применение силы против суверенного государства является грубым нарушением международного права и Устава ООН. В Москве подчеркнули, что подобные действия ведут к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе и подрывают основы международной безопасности.

Российская сторона выразила солидарность с Венесуэлой и призвала к немедленному прекращению силовых действий, а также к переходу к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. В заявлении отмечается, что судьба руководства страны должна решаться исключительно венесуэльским народом без внешнего вмешательства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции на территории Венесуэлы и заявил, что Соединённые Штаты временно берут на себя контроль над ситуацией в стране. В Каракасе, в свою очередь, обвиняют Вашингтон в ударах по гражданской и военной инфраструктуре.

Россия на протяжении многих лет поддерживает Венесуэлу как один из своих союзников, предоставляя ей политическую и финансовую помощь, поэтому жёсткая реакция Москвы на действия США была ожидаемой.