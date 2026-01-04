В США ужесточается политика в отношении получения грин-карт на основании брака с американскими гражданами. При администрации президента Дональда Трампа заявки супругов граждан США стали проходить более строгую проверку, а в ряде случаев заявители сталкиваются с задержаниями и риском депортации.

Как сообщают иммиграционные юристы, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) усилила контроль за брачными петициями. Теперь сам факт брака больше не рассматривается как достаточное основание для получения постоянного вида на жительство. Основное внимание уделяется законности пребывания заявителя в стране, подлинности брака и возможным иммиграционным нарушениям в прошлом.

По данным СМИ, некоторые заявители, состоящие в браке с гражданами США, были задержаны во время иммиграционных процедур. Власти объясняют это тем, что такие лица ранее просрочили визы или нарушили условия пребывания. Иммиграционные адвокаты отмечают, что ранее подобные случаи практически не приводили к немедленным арестам.

Юристы предупреждают, что даже статус «ближайшего родственника» гражданина США больше не защищает от отказа или депортации. В 2025 году USCIS также обновила формы и процедуры, связанные с брачными грин-картами, сократив число собеседований, освобождаемых от личного присутствия, и расширив основания для отказа.

Критики политики Трампа считают, что новые меры создают атмосферу неопределённости и страха для смешанных семей. В администрации США, в свою очередь, заявляют, что ужесточение направлено на борьбу с фиктивными браками и злоупотреблениями иммиграционной системой.

Эксперты советуют заявителям тщательно готовить документы и заранее консультироваться с иммиграционными адвокатами, поскольку риск отказа или правовых последствий при подаче заявлений существенно вырос.